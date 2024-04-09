Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Championships 2024: Lupakan Status Juara Bertahan, Anthony Ginting Bakal Tampil Maksimal saat Hadapi Srikanth Kidambi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |19:16 WIB
Badminton Asia Championships 2024: Lupakan Status Juara Bertahan, Anthony Ginting Bakal Tampil Maksimal saat Hadapi Srikanth Kidambi
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting ingin melupakan status juara bertahannya jelang tampil di Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Karena alasan itulah, ia janji akan langsung berusaha maksimal di awal kompetisi saat berjumpa Srikanth Kidambi (India).

Saat ini, para pemain Indonesia terus mempersiapkan diri jelang tampil di BAC 2024 pada Rabu (10/4/2024). Mereka melakoni sesi latihan terakhir di lapangan latihan Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Ningbo, China, pada Selasa (9/4/2024) siang waktu setempat.

Ginting dan Jonatan Christie melahap porsi latihan yang diberikan sang pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, dengan baik. Latihan ini menjadi persiapan terakhir sebelum Ginting dan Jojo -sapaan Jonatan- melakoni pertandingan babak pertama ajang yang setara BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Onik -sapaan Ginting- pun menilai semua persiapan yang telah dilakukannya berjalan tanpa kendala, termasuk soal adaptasi dengan lapangan pertandingan. Kini, dia fokus mempersiapkan strategi untuk melawan Kidambi Srikanth, yang merupakan lawannya di babak 32 besar BAC 2024.

Srikanth Kidambi

“Puji Tuhan semua persiapan berjalan baik dan juga sudah mencoba lapangan. Tinggal mempersiapan pertandingan besok dengan berdiskusi dengan pelatih," kata Ginting dilansir dari rilis PBSI, Selasa (9/4/2024).

Dari segi rekor pertemuan, pemain ranking tiga dunia itu unggul atas Srikanth. Dari enam kali bertemu, dia sukses mengantongi empat kemenangan dan menelan dua kekalahan dari sang lawan.

Halaman:
1 2
