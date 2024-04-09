Anthony Ginting Ungkap Satu Kekhawatiran Jelang Olimpiade Paris 2024

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting memiliki satu kekhawatiran jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Hal yang membuatnya khawatir itu terkait cedera yang bisa saja menggagalkannya tampil maksimal di turnamen tersebut.

Sebelum gelaran Olimpiade Paris 2024 memang banyak turnamen yang harus dilalui. Ada beberapa turnamen bergengsi yang akan berlangsung seperti Piala Thomas-Uber 2024, Singapore Open 2024 Super 750, dan Indonesia Open 2024 Super 1000.

Sebagai pemain Ginting menyadari bahwa tidak semua turnamen harus ia ikuti. Tentu saja hal ini demi mendapatkan persiapan terbaik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum gelaran Olimpiade.

Salah satunya adalah cedera. Menurutnya ini hal krusial yang harus ia jaga agar tidak terjadi ketika memasuki masa persiapan.

"Yang pasti cedera (hal yang harus dihindari), itu yang paling utama. Kalau kita udah siap semuanya (trus cedera) ya enggak bisa ngapa-ngapain juga," kata Ginting kepada awak media di Jakarta pada pekan lalu, dikutip Selasa (9/4/2024).

Selain itu, aspek teknis dan nonteknis juga penting. Terutama motivasi untuk bisa meraih hasil terbaik di ajang yang akan berlangsung pada 26 Juli - 11 Agustus 2024 itu.