Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Ungkap Betapa Pentingnya Indonesia Open 2024 Jelang Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |21:04 WIB
Anthony Ginting Ungkap Betapa Pentingnya Indonesia Open 2024 Jelang Olimpiade Paris 2024
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting sejatinya bisa bermain dengan tenang di Indonesia Open 2024 lantaran sudah mengantongi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, ia tetap akan tampil maksimal lantaran turnamen tersebut berguna sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Prancis.

Seperti yang diketahui, Indonesia Open 2024 sudah tak lagi menjadi ajang kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebab perhitungan poin Olimpiade Paris 2024 akan berakhir di akhir April 2024 nanti.

Indonesia Open 2024 sendiri baru akan berlangsung di Istora Senayan, pada 4-9 Juni 2024. Selain turnamen berlevel Super 1000, Indonesia Open 2024 merupakan ajang bergengsi terakhir sebelum Olimpiade Paris 2024.

Karena itu, Ginting menilai Indonesia Open 2024 sangat penting untuk dirinya. Sebab, ia juga ingin mempertahankan posisinya sebagai unggulan di Olimpiade Paris 2024.

Anthony Sinisuka Ginting (PBSI)

"Dibilang penting, ya sangat penting. Maksudnya, meskipun udah masuk (lolos) olimpiade, ini (Indonesia Open 2024) berpengaruh juga untuk seeding," ujar Ginting kepada awak media di Jakarta, beberapa hari lalu.

Terlebih, pada tahun lalu Ginting sukses menembus final dan keluar sebagai runner-up. Karena itu, ia berharap bisa mempertahankan pencapaian tahun lalu dan menaikkannya menjadi juara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021246/bantah-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-simpan-tenaga-di-indonesia-open-2024-begini-penjelasan-irwansyah-1P21N2UIHe.jpg
Bantah Jonatan Christie dan Anthony Ginting Simpan Tenaga di Indonesia Open 2024, Begini Penjelasan Irwansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021230/6-ganda-campuran-dengan-pukulan-smash-terdahsyat-di-indonesia-open-2024-versi-bwf-nomor-1-dejan-ferdinansyah-UmDvZiVF6y.jpg
6 Ganda Campuran dengan Pukulan Smash Terdahsyat di Indonesia Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Dejan Ferdinansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/40/3020544/hasil-australia-open-2024-langkah-rehan-naufal-lisa-ayu-terhenti-di-32-beasr-VQvdERM4x1.jpg
Hasil Australia Open 2024: Langkah Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 32 Beasr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020031/7-pebulutangkis-tunggal-putri-dunia-yang-sukses-raih-back-to-back-juara-indonesia-open-sepanjang-sejarah-nomor-1-ratu-bulutangkis-legendaris-indonesia-MbXdNoO07y.jpg
7 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia yang Sukses Raih Back to Back Juara Indonesia Open Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Ratu Bulutangkis Legendaris Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020015/kisah-shi-yu-qi-pebulutangkis-tunggal-putra-china-pertama-yang-juara-indonesia-open-2024-selama-35-tahun-penantian-utP46yPiPI.jpg
Kisah Shi Yu Qi, Pebulutangkis Tunggal Putra China Pertama yang Juara Indonesia Open 2024 Selama 35 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/40/3019862/3-cerita-di-balik-liang-wei-keng-wang-chang-pecah-telur-juara-di-istora-jmCsSB5036.jpeg
3 Cerita di Balik Liang Wei Keng/Wang Chang Pecah Telur Juara di Istora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement