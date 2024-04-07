Anthony Ginting Ungkap Betapa Pentingnya Indonesia Open 2024 Jelang Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting sejatinya bisa bermain dengan tenang di Indonesia Open 2024 lantaran sudah mengantongi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun, ia tetap akan tampil maksimal lantaran turnamen tersebut berguna sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Prancis.

Seperti yang diketahui, Indonesia Open 2024 sudah tak lagi menjadi ajang kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebab perhitungan poin Olimpiade Paris 2024 akan berakhir di akhir April 2024 nanti.

Indonesia Open 2024 sendiri baru akan berlangsung di Istora Senayan, pada 4-9 Juni 2024. Selain turnamen berlevel Super 1000, Indonesia Open 2024 merupakan ajang bergengsi terakhir sebelum Olimpiade Paris 2024.

Karena itu, Ginting menilai Indonesia Open 2024 sangat penting untuk dirinya. Sebab, ia juga ingin mempertahankan posisinya sebagai unggulan di Olimpiade Paris 2024.

"Dibilang penting, ya sangat penting. Maksudnya, meskipun udah masuk (lolos) olimpiade, ini (Indonesia Open 2024) berpengaruh juga untuk seeding," ujar Ginting kepada awak media di Jakarta, beberapa hari lalu.

Terlebih, pada tahun lalu Ginting sukses menembus final dan keluar sebagai runner-up. Karena itu, ia berharap bisa mempertahankan pencapaian tahun lalu dan menaikkannya menjadi juara.