Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terinspirasi Carolina Marin, Christian Adinata Yakin Mampu Bangkit Usai Cedera

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |00:04 WIB
Terinspirasi Carolina Marin, Christian Adinata Yakin Mampu Bangkit Usai Cedera
Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata terinspirasi dengan perjuangan Carolina Marin yang berhasil bangkit dari keterpurukan pasca cedera. Adinata diketahui juga baru saja sembuh dari cedera parah yang membuatnya beristirahat cukup lama dari bulu tangkis, karena itu ia membutuhkan berbagai dorongan untuk bisa bangkit.

Christian sendiri mengalami cedera lutut pada akhir Mei 2023 usai terjatuh di lapangan saat berlaga di semifinal Malaysia Masters 2023. Kini, setelah absen 10 bulan, Christian sudah melakoni comeback dengan turun di Thailand International Challenge pada pekan lalu.

Sayangnya, Christian tidak mendapatkan hasil menggembirakan. Pemain berusia 22 tahun itu langsung tersingkir di babak 64 besar usai menyerah dari wakil India, Pranay Katta dengan skor 16-21 dan 14-21.

Kekalahan tersebut lantas tak membuat Christian menyerah. Ia memiliki tekad untuk bangkit dan membuktikan diri bahwa dirinya masih layak diperhitungkan di level atas.

Carolina Marin

"Kita tahu kalau atlet Indonesia yang ada cedera gitu, apalagi cedera parah, agak susah buat comeback," kata Christian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177706/ada_4_atlet_pelatnas_pbsi_pilih_jadi_pemain_profesional-OTIc_large.jpg
Respons Hangat Netizen Iringi Keputusan 4 Atlet PBSI Jadi Pemain Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177490/pasangan_baru_akan_mewarnai_turnamen_indonesia_international_challenge_i_2025-9T7R_large.jpg
Indonesia International Challenge I 2025, Tuan Rumah Turunkan Banyak Pasangan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement