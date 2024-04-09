Terinspirasi Carolina Marin, Christian Adinata Yakin Mampu Bangkit Usai Cedera

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata terinspirasi dengan perjuangan Carolina Marin yang berhasil bangkit dari keterpurukan pasca cedera. Adinata diketahui juga baru saja sembuh dari cedera parah yang membuatnya beristirahat cukup lama dari bulu tangkis, karena itu ia membutuhkan berbagai dorongan untuk bisa bangkit.

Christian sendiri mengalami cedera lutut pada akhir Mei 2023 usai terjatuh di lapangan saat berlaga di semifinal Malaysia Masters 2023. Kini, setelah absen 10 bulan, Christian sudah melakoni comeback dengan turun di Thailand International Challenge pada pekan lalu.

Sayangnya, Christian tidak mendapatkan hasil menggembirakan. Pemain berusia 22 tahun itu langsung tersingkir di babak 64 besar usai menyerah dari wakil India, Pranay Katta dengan skor 16-21 dan 14-21.

Kekalahan tersebut lantas tak membuat Christian menyerah. Ia memiliki tekad untuk bangkit dan membuktikan diri bahwa dirinya masih layak diperhitungkan di level atas.

"Kita tahu kalau atlet Indonesia yang ada cedera gitu, apalagi cedera parah, agak susah buat comeback," kata Christian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Selasa (9/4/2024).