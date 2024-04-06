Belum Bisa Maksimal, Christian Adinata Senang Bisa Kembali ke Lapangan Usai Cedera

JAKARTA - Christian Adinata akhirnya comeback ke lapangan setelah absen untuk pemulihan cedera selama 10 bulan. Namun, hasil yang didapat tidak begitu baik karena Christian langsung angkat koper.

Christian menjalani comeback di Thailand International Challenge di Nakhon Ratchasima pada pekan lalu. Akan tetapi, ia tersingkir terlalu cepat dengan gugur di babak 64 besar.

Ia menyerah dari wakil India, Pranay Katta dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21. Meski kalah, tetapi Christian mencoba ambil sisi positif dan tetap merasa happy akhirnya bisa comeback setelah absen 10 bulan karena cedera lutut.

"Ya pertama senang puji Tuhan bisa kembali bertanding lagi. Tapi ya kemarin emang waktu pertandingan itu enggak berharap yang gimana-gimana sih. Ya dibuat latihan aja, buat pengalaman juga," kata Christian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Ya saya emang gagal cuma ya saya ada senengnya juga karena bisa bertanding sampai selesai. Latihan minggu ini saya jauh lebih semangat lebih percaya diri. Karena ada pengalaman yang bagus sih buat saya terkait pertandingan kemarin," kata Christian.

Selain itu, Christian juga cukup merasa puas dengan performa comeback-nya karena target utamanya adalah menguji keberaniannya. Meski ia juga tidak menyangkal masih merasakan trauma akibat cedera lutut yang dialami.