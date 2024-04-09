Gagal Dapatkan Fabio Quartararo, Aprilia Diprediksi Bakal Rekrut Jorge Martin

NOALE – Pengamat MotoGP, Alex Hofmann percaya Aprilia tak panik meski gagal mendapatkan Fabio Quartararo yang memilih memperpanjang kontraknya di Yamaha. Sebab Hofman memprediksi Aprilia bisa merekrut Jorge Martin yang satu manajemen dengan Aleix Espargaro.

Ya, seperti yang diketahui awalnya Aprilia kencang dikabarkan bakal merekrut Quartararo. Namun, Quartararo justru memilih bertahan di Yamaha hingga MotoGP 2026.

BACA JUGA: Manajer Ducati Corse Sanjung Jorge Martin dan Enea Bastianini Usai MotoGP Portugal 2024

Menurut Hofmann ada dua alasan mengapa Fabio Quartararo batal bergabung dengan Aprilia Racing di MotoGP 2024. Pertama karena gaji yang terlalu tinggi, kedua karena tim pabrikan Noale berpeluang itu memiliki kans yang lebih besar untuk merekrut Martin.

Sepekan lalu, Quartararo telah memastikan diri bertahan dengan Monster Energy Yamaha. Dia memperpanjang kontraknya selama dua tahun ke depan hingga akhir musim 2026.

Kesepakatan itu pun mengakhiri rumor yang menyebut bahwa El Diablo -julukan Quartararo- bakal segera bergabung dengan Aprilia. Dari kabar yang beredar, gaji yang ditawarkan tim pabrikan Italia itu jauh lebih kecil dibandingkan bayaran yang diterimanya dari kontrak baru Yamaha yang mencapai 12 juta Euro (Rp207 miliar) per musim.

Namun, Hofmann melihat ada satu kemungkinan lain yang menjadi penyebab mengapa juara MotoGP 2021 itu tak jadi merapat ke Aprilia. Pasalnya, Aprilia bisa jadi tengah menyiapkan tempat untuk Jorge Martin jika Aleix Espargaro memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini karena kedua pembalap itu berada dalam manajemen yang sama.