Alasan Eks Bos Repsol Honda Sebut Pedro Acosta Lebih Mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP

ALASAN eks bos Repsol Honda, Livio Suppo, sebut Pedro Acosta lebih mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP terungkap. Suppo menilai, Acosta memiliki komunikasi yang baik dan sifat yang rendah hati sehingga mengingatkannya seperti Rossi.

Acosta berhasil menyedot perhatian khalayak publik karena menjalani debutnya di MotoGP 2024 dengan cukup baik. Pada musim perdananya ini, pembalap GASGAS Tech3 itu berhasil meraih podium usai finis posisi tiga di MotoGP Portugal 2024.

Tak sedikit juga yang kerap menyamakan pembalap berusia 19 tahun itu seperti Rossi dan The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Pasalnya, Acosta mampu beradaptasi dengan sangat baik di MotoGP, mengingat usianya yang masih sangat muda.

Suppo pun tak menampik bahwa Acosta memiliki kemiripan dengan dua rider anyar tersebut dari segi bakat. Namun, dia melihat Acosta lebih mirip dengan Rossi masa muda karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

“Marquez itu baik, tetapi dia selalu berpenampilan licik. Pedro mempunyai spontanitas yang memalukan, dia mengingatkan saya kepada Valentino ketika masih muda,” ujar Suppo, dipetik dari Motosan, Selasa (9/4/2024).

“Dia membuat lelucon dan memiliki beberapa trik yang brilian. Dalam semua wawancaranya dia mengatakan hal-hal cerdas, dia membumi dan orang normal seperti ini,” sambung dia.