Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Eks Bos Repsol Honda Sebut Pedro Acosta Lebih Mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:53 WIB
Alasan Eks Bos Repsol Honda Sebut Pedro Acosta Lebih Mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALASAN eks bos Repsol Honda, Livio Suppo, sebut Pedro Acosta lebih mirip Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez di MotoGP terungkap. Suppo menilai, Acosta memiliki komunikasi yang baik dan sifat yang rendah hati sehingga mengingatkannya seperti Rossi.

Acosta berhasil menyedot perhatian khalayak publik karena menjalani debutnya di MotoGP 2024 dengan cukup baik. Pada musim perdananya ini, pembalap GASGAS Tech3 itu berhasil meraih podium usai finis posisi tiga di MotoGP Portugal 2024.

Pedro Acosta

Tak sedikit juga yang kerap menyamakan pembalap berusia 19 tahun itu seperti Rossi dan The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Pasalnya, Acosta mampu beradaptasi dengan sangat baik di MotoGP, mengingat usianya yang masih sangat muda.

Suppo pun tak menampik bahwa Acosta memiliki kemiripan dengan dua rider anyar tersebut dari segi bakat. Namun, dia melihat Acosta lebih mirip dengan Rossi masa muda karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

“Marquez itu baik, tetapi dia selalu berpenampilan licik. Pedro mempunyai spontanitas yang memalukan, dia mengingatkan saya kepada Valentino ketika masih muda,” ujar Suppo, dipetik dari Motosan, Selasa (9/4/2024).

“Dia membuat lelucon dan memiliki beberapa trik yang brilian. Dalam semua wawancaranya dia mengatakan hal-hal cerdas, dia membumi dan orang normal seperti ini,” sambung dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement