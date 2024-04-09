Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat MotoGP Bicara soal Potensi Insiden Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Portugal Berbuntut Panjang

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |07:50 WIB
Pengamat MotoGP Bicara soal Potensi Insiden Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Portugal Berbuntut Panjang
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia senggolan di MotoGP Portugal 2024. (Foto: MotoGP)
PENGAMAT MotoGP, Guido Meda, membicarakan soal potensi insiden Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 bakal berbuntut panjang untuk hubungan keduanya. Dia menepis tegas pandangan itu.

Menurut Meda, insiden dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 justru membuat Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia menjadi sadar bahwa lawan yang dihadapi kini begitu menakutkan. Sebab, kedua pembalap itu sama-sama punya kualitas jempolan.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia senggolan

Meda menyebut, di sisi Marquez, insiden itu justru akan membuatnya memahami kekuatan Bagnaia. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juga menjadi mengetahui bahwa Bagnaia bukanlah sosok yang mudah menyerah.

Sementara itu, di sisi Bagnaia, dia dinilai akan menjadi lebih waspada kepada Marquez. Sebab, Marquez membuktikan diri menjadi lawan yang tangguh untuknya.

“Saya akan mengatakan tidak (efek jangka panjang dari hubungan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di Ducati). Sebaliknya, itu membuat mereka berdua sadar bahwa Anda sedang berhadapan dengan saingan yang menakutkan,” ujar Meda, dikutip dari Crash, Selasa (9/4/2024).

