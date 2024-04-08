Kisah Rahasia Kekompakan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Kerap Dilupakan Pemain Ganda

JAKARTA - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat ini merupakan ganda putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Menyandang status ganda putra terbaik Tanah Air, ternyata ada hal rahasia di balik kompaknya pasangan yang akrab disapa Fajri tersebut.

Rian pun mau berbagai sedikit tips agar bisa terus kompak dengan rekan duetnya, Fajar. Menurut pemaparan Rian, rahasia utamanya tentu adalah chemistry.

Masalahnya, untuk menjaga chemistry di antara pemain jelas bukanlah hal yang mudah. Namun, Rian mengungkapkan rahasia utamanya agar chemistry itu tetap terjalin dan kuat maka harus ada komunikasi yang baik.

Rian pun menilai komunikasi menjadi penting dalam sektor ganda. Karena baginya pemain ganda yang bermain sendiri-sendiri tidak berjalan dengan baik

"Paling penting jangan ragu buat ngobrol bareng entah itu diskusi masalah main atau diskusi dalam hal lain, entah itu makan bareng atau apa, itu salah satu yang mungkin perlu dilakukan untuk pasangan ganda," ungkap Rian kepada awak media di Jakarta, dikutip Senin (8/4/2024).

"Karena kalau misalkan kita pasangan ganda tapi kita jalannya sendiri-sendiri terus itu kurang baik menurut saya," tambah pemain berusia 28 tahun itu.

Selain itu, momen makan bersama ketika sedang ikut pertandingan juga bisa menjadi kunci. Sebab di momen itulah mereka bisa sharing satu sama lain dan terbuka tentang kondisi masing-masing.