HOME SPORTS MOTOGP

Tanggapi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha, Alex Hofmann: Dia Terpaksa

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:00 WIB
Tanggapi Keputusan Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha, Alex Hofmann: Dia Terpaksa
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

MINDELHEIM - Mantan pembalap MotoGP, Alex Hofmann tak kaget dengan keputusan Fabio Quartararo memilih bertahan di Yamaha hingga MotoGP 2026 mendatang. Sebab ia menilai tidak ada pilihan lain yang dimiliki Quartararo saat ini, sehingga Hofmann merasa rider asal Prancis itu mau tak mau terpaksa harus bertahan di Yamaha.

Sebagaimana diketahui, Quartararo telah menetapkan pilihan tetap bersama Yamaha hingga 2026. Pilihan ini dianggap paling realistis karena tidak ada opsi lain bagi Quartararo untuk berpindah ke tim pabrikan lain.

Hal ini pun diungkap oleh Hofmann yang merupakan mantan pembalap sekaligus pengamat MotoGP saat ini. Kehadiran Pedro Acosta di KTM sekaligus Marc Marquez di Ducati menjadi pemicu bahwa tim pabrikan tersebut sudah punya pegangan rider masing-masing untuk di masa depan.

"Sebenarnya, tidak ada pilihan nyata untuk Fabio Quartararo. Pedro Acosta juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Kedatangannya di KTM telah menyebabkan gejolak dan ketatnya pasar di antara tim-tim papan atas," kata Hofmann, mengutip dari Speedweek, Senin (8/4/2024).

Fabio Quartararo bersama Lin Jarvis

Sementara pilihan lain seperti Honda dan Aprilia, Hofmann menilai hal itu tidak ada dalam opsi Quartararo juga. Terlebih Aprilia, di mana tim asal Italia itu bisa saja merekrut Jorge Martin karena berada dalam satu management bersama Aleix Espargaro.

"Honda saat ini bukanlah pilihan bagi Fabio. Jadi Aprilia akan tetap menjadi alternatif di antara tim pabrikan. Tentu saja, perpindahan ke Italia bisa saja terjadi, tapi menurut saya ada dua alasan yang menghalanginya," ucap Hofmann.

Halaman:
1 2
