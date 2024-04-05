Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Fabio Quartararo Perpanjang Kontrak dengan Yamaha meski Sempat Keluhkan Motor YZR-M1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:17 WIB
Ini Penyebab Fabio Quartararo Perpanjang Kontrak dengan Yamaha meski Sempat Keluhkan Motor YZR-M1
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

LISMO – Semenjak MotoGP 2024 bergulir, Fabio Quartararo tak ada habisnya mengeluhkan motor YZR-M1 milik Yamaha. Namun, secara mengejutkan di tengah buruknya motor Yamaha itu, Quartararo sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama tim asal Jepang tersebut.

Tentu banyak yang penasaran, mengapa Quartararo masih tetap bertahan jika tak senang dengan kuda besi Yamaha? Jawabannya ternyata karena, tim pabrikan Iwata itu telah membuktikan padanya bahwa mereka punya pendekatan dan pola pikir agresif yang baru sehingga membuatn Quartararo yakin untuk tetap bekerja sama demi bisa bangkit lagi di masa depan.

Ya, Yamaha secara mengejutkan mengumumkan perpanjangan kontrak selama dua tahun dengan Quartararo pada Jumat 5 April 2024. Pembalap asal Prancis itu akan terus bersama mereka pada musim 2025 dan 2026.

Padahal, sebelumnya muncul rumor bahwa El Diablo -julukan Quartararo- sudah tak betah bersama Yamaha karena mereka tak kunjung bisa memberinya motor yang kompetitif lagi seperti saat juara MotoGP 2021 dan paruh pertama musim 2022. Dia pun mengaku membuka dengan semua tim yang ada untuk memutuskan masa depannya.

Fabio Quartararo

Namun ternyata, pada akhirnya Quartararo memilih untuk bertahan dengan Yamaha. Dia mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah timnya membuktikan sepanjang persiapan MotoGP 2024 bahwa mereka memiliki pendekatan dan pola pikir agresif baru dalam perkembangan proyek motor mereka ke depan sehingga itu membuatnya yakin mereka bisa bangkit lagi bersama-sama.

“SAYA TETAP DI SINI. Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya akan melanjutkan petualangan saya dengan seragam biru!” kata Quartararo dalam Instagram-nya, @fabioquartararo20, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
