Dorong KTM Duetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta, Jorge Lorenzo: Itu Bakal Luar Biasa!

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mendorong Red Bull KTM untuk segera merekrut Marc Marquez untuk musim 2025 mendatang. Lorenzo percaya Marquez akan cocok dengan motor RC-16 milik KTM, terlebih jika bisa berduet dengan Pedro Acosta, maka Lorenzo menilai itu akan menjadi tim yang luar biasa.

Belakangan ini ramai rumor yang menyebut kalau KTM ingin menduetkan Marquez dengan Acosta. Mereka berencana duet tersebut mengisi kursi tim pabrikan.

Kita tahu, saat ini ada Brad Binder dan Jack Miller di kursi tim pabrikan. Itu artinya, KTM harus merelakan dua pembalapnya ini untuk turun ke GASGAS Tech3.

Tapi di sisi lain, Lorenzo akan sangat keheranan jika KTM tak ingin mencoba ambil langkah menduetkan Marquez dengan Acosta di tim pabrikan. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan meskipun harus merelakan Binder turun ke tim satelit.

“Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat 'tim impian' dengan Acosta,” kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Senin (8/4/2024).

“Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech3 GASGAS. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan seperti itu (kenapa tidak?),” sambungnya.