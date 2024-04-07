Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pendapat Jorge Lorenzo soal Rencana KTM Duetkan Marc Marquez dan Pedro Acosta

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |09:52 WIB
Pendapat Jorge Lorenzo soal Rencana KTM Duetkan Marc Marquez dan Pedro Acosta
Marc Marquez dan Pedro Acosta saat bersaing di MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut memberikan komentar terkait rumor KTM yang ingin menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di tim pabrikan mereka. Lorenzo sendiri mengaku sangat terkejut dengan kabar tersebut.

Namun di sisi lain, Por Fuera -julukan Jorge Lorenzo- rencana itu sangat luar biasa jika KTM bisa mewujudkannya. Terlebih saat ini kedua pembalap tampil cukup menjanjikan di awal musim MotoGP 2024.

"Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat 'tim impian' dengan Acosta," kata Jorge Lorenzo dilansir dari laman Crash, Minggu (7/4/2024).

Rencana KTM menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta membuat posisi Brad Binder terancam. Itu menjadi salah satu faktor yang menurut Lorenzo harus dipertimbangkan dengan matang-matang.

“Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech3 GASGAS," ujarnya lagi.

Tidak bisa dipungkiri, Brad Binder juga menjadi salah satu pembalap potensial dalam beberapa musim terakhir. Rider asal Afrika Selatan itu sempat menjadi penantang gelar juara meski harus finis di peringkat empat musim lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement