Pendapat Jorge Lorenzo soal Rencana KTM Duetkan Marc Marquez dan Pedro Acosta

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, ikut memberikan komentar terkait rumor KTM yang ingin menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di tim pabrikan mereka. Lorenzo sendiri mengaku sangat terkejut dengan kabar tersebut.

Namun di sisi lain, Por Fuera -julukan Jorge Lorenzo- rencana itu sangat luar biasa jika KTM bisa mewujudkannya. Terlebih saat ini kedua pembalap tampil cukup menjanjikan di awal musim MotoGP 2024.

"Saya akan terkejut jika KTM tidak mencoba membuat 'tim impian' dengan Acosta," kata Jorge Lorenzo dilansir dari laman Crash, Minggu (7/4/2024).

Rencana KTM menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta membuat posisi Brad Binder terancam. Itu menjadi salah satu faktor yang menurut Lorenzo harus dipertimbangkan dengan matang-matang.

BACA JUGA: Marc Marquez Dapat Wejangan Khusus agar Juara MotoGP 2024

“Secara olahraga, ini akan luar biasa, meskipun itu berarti mentransfer Binder ke Tech3 GASGAS," ujarnya lagi.

Tidak bisa dipungkiri, Brad Binder juga menjadi salah satu pembalap potensial dalam beberapa musim terakhir. Rider asal Afrika Selatan itu sempat menjadi penantang gelar juara meski harus finis di peringkat empat musim lalu.