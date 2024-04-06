Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Evaluasi Leo Rolly/Daniel Martin yang Tampil Memble, Aryono Miranat Bicara soal Mental

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:47 WIB
Evaluasi Leo Rolly/Daniel Martin yang Tampil Memble, Aryono Miranat Bicara soal Mental
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengevaluasi penampilan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Kerap tampil memble, mental Leo/Daniel jadi sorotan Aryono Miranat.

Usai menjuarai Indonesia Masters 2024, performa Leo/Daniel memang terbilang menurun. Bahkan, mereka saat ini sudah dipastikan tersingkir dari perebutan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Pada tur Eropa, Leo/Daniel lebih sering tersingkir di babak pertama. Dari tiga turnamen yang diikuti, pencapaian terbaik hanya di Swiss Open dengan melaju hingga semifinal.

Sementara itu, di dua turnamen besar yakni French Open dan All England 2024, mereka langsung gugur di babak pertama. Terkait hal ini, Aryono pun memberikan evaluasinya.

Halaman:
1 2
