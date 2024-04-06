Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Shesar Hiren, dari Penggemar Berat Lin Dan hingga Berhasil Kalahkan sang Legenda asal China

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:37 WIB
Kisah Haru Shesar Hiren, dari Penggemar Berat Lin Dan hingga Berhasil Kalahkan sang Legenda asal China
Shesar Hiren Rhustavito kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
KISAH haru Shesar Hiren menarik diulas. Pebulu tangkis Indonesia yang satu ini punya kisah menarik dari penggemar berat Lin Dan hingga berhasil kalahkan sang legenda asal China tersebut.

Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, diketahui merupakan penggemar berat dari legenda bulu tangkis China, Lin Dan. Dia mengidolai Lin Dan sedari kecil.

Lin Dan

Tak ayal, ada antusias lebih yang dirasakan Shesar kala bisa berhadapan dengan Lin Dan dalam sebuah pertandingan. Pertemuan itu pernah terjadi di babak 16 besar Thailand Open 2019.

Kala itu, Shesar harus dihadapkan dengan pertarungan sengit melawan Lin Dan. Saking sengitnya, Shesar harus bertarung hingga rubber game.

Di gim pertama, Shesar gagal memulai laga dengan apik hingga harus kalah dengan skor 12-21. Tetapi, dia berhasil menebus penampilannya di gim kedua karena menang dengan skor 21-15.

Pada gim ketiga yang jadi penentuan, Shesar pun tampil all out. Dia berhasil membungkan legenda bulu tangkis China itu dengan skor 21-10.

Halaman:
1 2
