HOME SPORTS NETTING

Kisah Chen Long, Legenda Pebulutangkis China yang Akui Anthony Ginting sebagai Rival Terkuat Melebihi Lin Dan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |21:02 WIB
Kisah Chen Long, Legenda Pebulutangkis China yang Akui Anthony Ginting sebagai Rival Terkuat Melebihi Lin Dan
Legenda bulu tangkis China, Chen Long. (Foto: Instagram/chenlong.official)
A
A
A

KISAH Chen Long, legenda bulutangkis China yang akui Anthony Ginting sebagai rival terkuat yang melebihi Lin Dan akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Chen Long adalah salah satu pebulutangkis paling berprestasi asal China.

Menjadi junior sosok Lin Dan, eks peringkat 1 ranking BWF ini juga memiliki prestasi luar biasa yang tak kalah dari seniornya.

Tercatat, Chen Long pernah meraih dua gelar juara dunia junior, satu gelar Kejuaraan Asia, dua medali emas Asian Games nomor beregu, tiga gelar Piala Thomas, lima gelar Piala Sudirman, dua gelar juara dunia, dan satu medali emas Olimpiade.

Selain itu, ia juga mengoleksi banyak gelar BWF yang membuat namanya melambung menyaingi legenda lain seperti Lee Chong Wei dan Lin Dan.

Chen Long

Namun meski begitu, Chen Long tetap tidak bisa melampaui dua legenda itu dalam segi head to head. Saat berhadapan dengan Lee Chong Wei, suami mantan pemain Wang Shi Xian ini memiliki catatan cukup imbang yakni 13 kali kalah dan 15 kali menang.

Hal serupa juga ia dapat saat berhadapan dengan Lin Dan. Tercatat, dalam 16 pertemuan Chen Long menang sebanyak 7 kali dan kalah 9 kali. Itu artinya, ia memiliki defisit 2 kemenangan dari dua seniornya.

Menariknya, meski memiliki defisit 2 kemenangan, ternyata bukan Lee Chong Wei maupun Lin Dan yang merupakan rival terkuatnya. Justru, tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting yang menjadi rival terkuatnya.




