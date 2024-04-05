Kisah Perjuangan Rian Ardianto Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Tebus Kegagalan pada 2020

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, menceritakan perjuangan menembus Olimpiade Paris 2024. Setelah menyisakan kenangan pahit pada Olimpiade Tokyo 2020, kini Rian berhasil mewujudkan mimpi pada 2024.

Bersama Fajar Alfian, Rian kini sudah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris secara hitungan matematis. Juara All England 2024 itu bahkan tidak akan tergeser dari posisi dari delapan besar hingga penutupan kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Hasil ini membuat Fajar/Rian berhasil membalas kegagalan Olimpiade Tokyo 2020. Kala itu, mereka duduk di peringkat enam besar race to Olympic, tapi dinyatakan tidak lolos. Sebab, di atas Fajar/Rian, masih ada Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang mempunyai ranking lebih tinggi.

Rian pun merasa bangga dengan keberhasilan ini. Namun, ia juga tidak ingin cepat puas karena pertarungan sesungguhnya ada di panggung Olimpiade Paris 2024.

"Pasti ya jadi suatu kebanggaan juga walaupun di Tokyo kita masuk di 8 besar, tapi enggak bisa tampil dan di 2024 ini kita bisa berhasil masuk, dan pastinya tidak mudahlah ya bisa bermain di Olimpiade ini," kata Rian kepada awak media di Jakarta.

"Kita juga awalnya di kualifikasi Olimpiade juga tidak mudah, banyak kalahnya juga, Alhamdulillah akhirnya bisa lolos di Olimpiade. Semoga setelah lolos ini kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Harapannya di Olimpiade bisa lebih maksimal lagi," lanjutnya.