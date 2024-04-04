Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Makanan Khas Indonesia Favorit Pebulutangkis Singapura Loh Kean Yew, Nomor 1 Martabak Manis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:12 WIB
5 Makanan Khas Indonesia Favorit Pebulutangkis Singapura Loh Kean Yew, Nomor 1 Martabak Manis
Tunggal Putra Singapura, Loh Kean Yew (Foto: Instagram/Loh Kean Yew)
LIMA makanan khas Indonesia yang menjadi favorit pebulutangkis Singapura, Loh Kean Yew akan diulas pada artikel ini. Ini menjadi bukti bahwa makanan Indonesia memang memiliki rasa yang lezat dan sangat mendunia.

Loh Kean Yew merupakan tunggal putra andalan Singapura. Pebulutangkis ini pernah dijuluki sebagai si bocah ajaib berkat prestasinya di usia yang masih sangat muda. Salah satunya adalah saat menjadi juara dunia pada 2021 lalu.

Loh Kean Yew lahir di Malaysia. Namun menginjak remaja, ia memilih Singapura sebagai kewarganegaraannya demi menunjang karirnya sebagai seorang pebulutangkis.

Namun meski lahir di Malaysia dan tumbuh berkembang di Singapura, Loh rupanya lebih menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya. Hal ini karena ada banyak kemiripan budaya yang membuat dirinya betah untuk berlama-lama di Indonesia.

Bukan hanya itu, makanan-makanan Indonesia juga menurutnya sangat lezat yang membuatnya semakin betah di Indonesia. Untuk itu berikut adalah 5 makanan Indonesia yang menjadi favorit Loh Kean Yew.

5. Nasi Padang

Di urutan pertama, ada nasi padang. Makan khas kota Padang, Sumatera Barat ini memang menjadi favorit bagi turis luar negeri. Bahkan makanan ini juga masuk kategori sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Oleh sebab itu, wajar jika Loh sangat menyukainya.

4. Ayam penyet

Ayam penyet merupakan makanan yang terdiri dari ayam goreng diulek bersama sambal. Rasanya yang pedas dan gurih sangat cocok dimakan dengan nasi hangat dan lalapan membuat siapapun menyukainya.

