Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Kalah 74-79 dari Hong Kong Eastern

ULAANBAATAR – Prawira Harum Bandung menelan pil pahit pada laga kedua mereka di Grup A kualifikasi pertama Basketball Champions League (BCL) Asia 2024. Prawira kalah 74-79 dari wakil Hong Kong Eastern Basketball Team.

Bermain di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, Kamis (4/4/2024) siang WIB itu, Prawira Bandung mampu mengimbangi permainan Hong Kong Easters di awal pertandingan hingga mencapai skor 12-12. Namun, setelah ketinggalan 14-15, mereka mulai kewalahan menahan serangan lawan sehingga tertinggal 19-22 di akhir kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, Hong Kong Eastern semakin dominan sampai bisa memperlebar keunggulan menjadi 46-35. Namun, pada kuarter ketiga, Prawira Bandung kembali bisa mengimbangi permainan mereka dan menjaga ketertinggalan 11 angka tersebut dalam kedudukan 64-53.

Memasuki kuarter terakhir, sang juara IBL 2023 malah berhasil tampil lebih baik dan bisa memangkas ketertinggalan mereka. Sayangnya, jarak yang terlampau cukup jauh membuat Prawira tak bisa mengejar hingga laga berakhir kekalahan bagi mereka di angka 74-79.

Dominic Gilbert menjadi bintang utama dalam kemenangan Hong Kong Eastern atas tim arahan David Singleton itu. Dia menorehkan 25 poin serta tujuh rebound dan satu assist.

Di kubu Prawira Bandung, Brandone Francis sebenarnya tampil sangat memukau dengan mengoleksi 29 poin, empat rebound dan satu assist. Namun sayang, kecemerlangannya tak cukup untuk membawa pulang kemenangan bagi timnya.