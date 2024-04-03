Manny Pacquiao Tuai Kritikan, Mantan Juara UFC: Dia Serakah dan Bertele-tele!

MANTAN juara dunia UFC kelas welter (welterweight), Tyron Woodley, melempar kritikan keras kepada Manny Pacquiao. Dia menyebut legenda tinju asal Filipina itu sebagai orang yang serakah dan bertele-tele dalam negosiasi untuk laga eksibisi bagi keduanya.

Woodley mengatakan bahwa pihaknya tengah berkomunikasi dengan pihak Pacquiao untuk menggelar laga eksibisi tinju. Namun, petarung 41 tahun itu merasa bahwa Pacquiao bertele-tele dalam bernegosiasi dan juga terlalu serakah.

"Saya tidak ingin ini batal terlaksana hanya karena keserakahan," tegas Woodley. dilansir dari TMZ Sports, Rabu (3/4/2024).

Woodley merasa bahwa Pacquiao terlalu serakah dalam negosiasi untuk laga eksibisi tersebut. Menurutnya, legenda asal Filipina itu terlena dengan apa yang didapatkannya saat dirinya masih menjadi petinju di masa jayanya.