HOME SPORTS NETTING

Fokus Olimpiade Paris 2024, Pelatih Konfirmasi Fajar Alfian/Rian Ardianto Hanya Turun di Indonesia dan Singapore Open

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |20:39 WIB
Fokus Olimpiade Paris 2024, Pelatih Konfirmasi Fajar Alfian/Rian Ardianto Hanya Turun di Indonesia dan Singapore Open
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto hanya akan turun di dua turnamen (Foto: Twitter/@INABadminton)
JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, mengonfirmasi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, hanya akan mengikuti Indonesia Open dan Singapore Open 2024 pada Mei hingga Juni nanti. Hal ini dilakukan agar keduanya lebih fokus untuk mempersiapkan ke Olimpiade Paris 2024.

Usai menyegel tiket ke Paris, Fajar/Rian memang langsung memfokuskan diri untuk meraih hasil terbaik di ajang empat tahunan itu. Namun, sebelum gelaran Olimpiade 2024, banyak turnamen yang masih berlangsung.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juara All England 2024 (Foto: PBSI)

Tidak hanya Indonesia Open yang memiliki titel Super 1000, ada Badminton Asia Championships (BAC) yang setara Super 1000, Thomas dan Uber Cup, Thailand Open (Super 500), Malaysia Masters (Super 500), Singapore Open (Super 750) dan Australia Open 2024 (Super 300). Namun selain BAC dan Thomas Cup, Fajar/Rian hanya akan ikut Indonesia Open 2024 dan Singapore Open.

"Saya ingin fokus mendapat gelar (di Indonesia Open), dan sebelumnya ada rangkaian turnamen seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Kami berdua akan fokus di Indonesia dan Singapura," kata Fajar dalam konferensi pers Indonesia Open 2024 di Jakarta, Selasa 2 April.

"Indonesia Open ini target kami berdua, dan sebelumnya akan banyak pertandingan. Kami sudah diskusi sama pelatih untuk menjaga peak performance kami sehingga enggak bisa diikuti semua. Indonesia Open adalah salah satunya, targetnya di BAC, Indonesia Open, dan Thomas Cup," tambahnya.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh Aryono. Keduanya memang difokuskan ke turnamen besar saja untuk memperpanjang persiapan sekaligus menjaga performa anak asuhnya untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024.

