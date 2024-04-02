Kisah Mirisnya Pensiun Lin Dan, Legenda Bulutangkis Dunia yang Dianggap Bukan Kehilangan Besar untuk China

KISAH mirisnya pensiun Lin Dan, legenda bulutangkis dunia yang dianggap bukan kehilangan besar untuk China. Pandangan itu disampaikan pelatih tunggal putra Malaysia, Hendrawan.

Hendrawan yang merupakan pelatih asal Indonesia itu menyoroti langkah Lin Dan untuk pensiun pada Juli 2020. Kala itu, Hendrawan langsung menilai bahwa pensiunnya Lin Dan tak membuat bulutangkis China, khususnya di sektor tunggal putra, merasa sangat kehilangan.

Padahal, Lin Dan sendiri diketahui telah menjadi salah satu pebulutangkis legendaris dunia. Dia bersama Lee Chong Wei, Peter Gade, dan legenda bulu tangkis Indonesia, yakni Taufik Hidayat, bahkan dijuluki F4 bulutangkis dunia karena kualitasnya yang jempolan.

Hendrawan sendiri mengakui kehebatan Lin Dan. Dia bahkan menyebut Lin Dan sebagai pebulutangkis yang lengkap.

Tetapi, keputusan Lin Dan untuk pensiun dinilai Hendrawan takkan terlalu berarti bagi bulutangkis China saat ini. Sebab, performa Lin Dan sendiri sudah menurun dalam beberapa waktu terakhit.

Bahkan, Hendrawan yakin andai Lin Dan tak pensiun kala itu, sang pemain veteran tersebut tetap tidak akan dipertimbangkan untuk masuk Tim China di Piala Thomas 2020. Kala itu, ajang tersebut digelar usai Lin Dan memutuskan pensiun pada 3-11 Oktober di Aarhus, Denmark.

“Ini (pensiun Lin Dan) adalah hal yang normal dalam olahraga. Saya pikir kita semua melihatnya akan terjadi,” ujar Hendrawan pada 2020, dikutip dari New Straits Times, Selasa (2/4/2024).

"Sangat disayangkan tentu saja. Saya pikir Lin Dan adalah pemain paling lengkap. Anda jarang melihat pemain seperti dia. Namun, saya tidak berpikir China akan memanggilnya untuk Piala Thomas, bahkan jika dia tidak pensiun,” lanjutnya.

"Penampilannya memburuk. Bahkan jika dia masuk skuad, China hanya akan memanggilnya sebagai pemain tunggal keempat untuk menambah motivasi,” jelas Hendrawan.