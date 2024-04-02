Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mirisnya Pensiun Lin Dan, Legenda Bulutangkis Dunia yang Dianggap Bukan Kehilangan Besar untuk China

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |15:03 WIB
Kisah Mirisnya Pensiun Lin Dan, Legenda Bulutangkis Dunia yang Dianggap Bukan Kehilangan Besar untuk China
Lin Dan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH mirisnya pensiun Lin Dan, legenda bulutangkis dunia yang dianggap bukan kehilangan besar untuk China. Pandangan itu disampaikan pelatih tunggal putra Malaysia, Hendrawan.

Hendrawan yang merupakan pelatih asal Indonesia itu menyoroti langkah Lin Dan untuk pensiun pada Juli 2020. Kala itu, Hendrawan langsung menilai bahwa pensiunnya Lin Dan tak membuat bulutangkis China, khususnya di sektor tunggal putra, merasa sangat kehilangan.

Lin Dan

Padahal, Lin Dan sendiri diketahui telah menjadi salah satu pebulutangkis legendaris dunia. Dia bersama Lee Chong Wei, Peter Gade, dan legenda bulu tangkis Indonesia, yakni Taufik Hidayat, bahkan dijuluki F4 bulutangkis dunia karena kualitasnya yang jempolan.

Hendrawan sendiri mengakui kehebatan Lin Dan. Dia bahkan menyebut Lin Dan sebagai pebulutangkis yang lengkap.

Tetapi, keputusan Lin Dan untuk pensiun dinilai Hendrawan takkan terlalu berarti bagi bulutangkis China saat ini. Sebab, performa Lin Dan sendiri sudah menurun dalam beberapa waktu terakhit.

Bahkan, Hendrawan yakin andai Lin Dan tak pensiun kala itu, sang pemain veteran tersebut tetap tidak akan dipertimbangkan untuk masuk Tim China di Piala Thomas 2020. Kala itu, ajang tersebut digelar usai Lin Dan memutuskan pensiun pada 3-11 Oktober di Aarhus, Denmark.

“Ini (pensiun Lin Dan) adalah hal yang normal dalam olahraga. Saya pikir kita semua melihatnya akan terjadi,” ujar Hendrawan pada 2020, dikutip dari New Straits Times, Selasa (2/4/2024).

"Sangat disayangkan tentu saja. Saya pikir Lin Dan adalah pemain paling lengkap. Anda jarang melihat pemain seperti dia. Namun, saya tidak berpikir China akan memanggilnya untuk Piala Thomas, bahkan jika dia tidak pensiun,” lanjutnya.

"Penampilannya memburuk. Bahkan jika dia masuk skuad, China hanya akan memanggilnya sebagai pemain tunggal keempat untuk menambah motivasi,” jelas Hendrawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement