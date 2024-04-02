Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Termuda yang Sukses Raih Podium MotoGP, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:25 WIB
5 Pembalap Termuda yang Sukses Raih Podium MotoGP, Nomor 1 Bukan Marc Marquez!
Pedro Acosta termasuk pembalap termuda yang naik podium di MotoGP (Foto: Reuters/Rodrigo Antunes)
A
A
A

BERIKUT lima pembalap termuda yang sukses raih podium di MotoGP. Dua di antaranya masih berada di grid MotoGP 2024!

Menapaki podium di kelas MotoGP (dulu 500cc) bukan perkara mudah. Selain persaingan sengit, tidak banyak pembalap yang bisa naik ke kelas premier di usia begitu muda.

Podium di MotoGP

Akan tetapi, lima pembalap ini bisa melakukannya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut.

5 Pembalap Termuda yang Sukses Raih Podium MotoGP

5. Marc Marquez

Marc Marquez

Promosi ke MotoGP pada usia 20 tahun tak lantas menjadikan Marquez sebagai pembalap termuda yang meraih podium. Ia memang mampu mencatatkan prestasi itu pada balapan debutnya, MotoGP Qatar 2013!

The Baby Alien finis di posisi tiga pada seri perdana tersebut. Ia mencatatkannya di usia 20 tahun 49 hari.

4. Norifumi Abe

Norifumi Abe

Pembalap satu ini sempat dianggap sebagai bintang masa depan MotoGP dari Jepang. Abe memang cukup fenomenal saat berkarier.

Betapa tidak, ia sukses naik podium di usia 20 tahun 10 hari pada MotoGP Brasil 1995 dengan menduduki posisi tiga. Sayangnya, karier Abe tidak pernah benar-benar bersinar.

Halaman:
1 2 3
