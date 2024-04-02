Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Disebut Bakal Gaet Fabio Quartararo di MotoGP 2025, CEO Aprilia Fokus Perbaiki Motor

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:31 WIB
Disebut Bakal Gaet Fabio Quartararo di MotoGP 2025, CEO Aprilia Fokus Perbaiki Motor
Aprilia Racing dirumorkan ingin menggaet Fabio Quartararo pada MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@aprilia)
CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menjawab rumor yang mengatakan pihaknya tertarik menggaet Fabio Quartararo untuk MotoGP 2025. Ia justru memilih untuk saat ini fokus mengembangkan motor Aprilia RS-GP demi menarik minat pembalap-pembalap papan atas.

Kontrak Quartararo dengan Monster Energy Yamaha akan habis pada akhir musim MotoGP 2024. Namun, pabrikan asal Iwata, Jepang, itu belum bisa meyakinkan El Diablo untuk bertahan usai YZR-M1 tak tampil kompetitif.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) memacu motornya pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)

Usai tampil di MotoGP Portugal 2024, Quartararo mengaku akan memutuskan masa depannya. Pembalap asal Prancis itu pun dirumorkan bakal bergabung dengan Aprilia Racing untuk MotoGP 2025.

Rivola mengatakan, dengan empat pembalap yang ada Aprilia masih membutuhkan waktu. Selain itu, ia tak ingin terburu-buru mendatangkan pembalap baru dan lebih terobsesi untuk memiliki motor jauh lebih baik.

"Saya pikir kami akan membutuhkan waktu. Kami tidak terburu-buru. Saya tidak terobsesi dengan pilihan pembalap, saya lebih terobsesi untuk memiliki motor yang lebih baik," kata Rivola dikutip dari Paddock GP, Selasa (2/4/2024).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu mengatakan tujuan Aprilia adalah memberikan para pembalapnya motor yang kompetitif. Menurutnya, dengan mesin yang kompetitif, para pembalap nantinya tertarik bergabung dengan Aprilia.

