HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Akui Tak Puas dengan Performanya di MotoGP Portugal 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:08 WIB
Alex Rins Akui Tak Puas dengan Performanya di MotoGP Portugal 2024
Alex Rins hanya finis di peringkat ke-13 di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)
ALEX Rins terang-terangan tidak puas dengan hasil yang didapatnya di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Namun di sisi lain, The Bakery -julukan Alex Rins- tetap senang karena bisa mendapat poin pertamanya bersama Yamaha.

Rins terlihat kesulitan bersaing di MotoGP Portugal 2024. Ia bahkan finis di luar 10 besar pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, akhir pekan lalu.

"Ini poin Yamaha pertama saya, tapi mungkin itu belum cukup bagi kami. Namun balapan kedua telah selesai – itu adalah balapan yang sulit. Dua balapan ini, Qatar dan Portimao, tidak berjalan sesuai harapan saya," ujar Alex Rins dilansir dari laman resmi Yamaha, Senin (1/4/2024).

Rins berharap hasil negatif ini membuat Yamaha bisa bekerja lebih keras untuk mengembangkan performa motor. Sejauh ini Rins merasa masalah kuda besinya masih sama sepeti yang ia rasakan pada balapan perdana di Qatar.

"Kami perlu bekerja lebih keras sendiri. Setelah balapan ini, saya menyadari bahwa saya perlu melakukan sesuatu yang berbeda pada motor saya karena hari ini saya mengalami masalah serupa seperti yang saya alami di Qatar," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
