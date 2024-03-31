Lintang Flores Sukses Besar, Bersepeda 1.000 Km Lewati Cantiknya Keindahan Pulau Flores

LINTANG Flores sukses diselenggarakan pada 25-29 Maret 2024. Ajang ini merupakan event perjalanan sepeda tanpa dukungan yang mana melewati rute sepanjang 1.000 km dari Labuan Bajo ke Maumere, hingga balik lagi ke Labuan Bajo.

Lintang Flores merupakan ajang kedua yang disponsori Ta’aktana Resort & Spa. Ajang ini digelar dengan tujuan mengembangkan potensi pariwisata olahraga di Pulau Flores, setelah sukses menyelenggearakan Labuan Bajo Swim & Run pada tahun 2022 yang diikuti atlet-atlet pemegang rekor nasional cabang renang dan triathlon seperti Fadlan, Kania Atmaja, dan Inge Prasetyo.

(Lintang Flores 2024 berjalan sukses. (Foto: Istimewa)

Dalam edisi perdana event ini, para peserta baik yang memilih bersepeda solo maupun berpasangan, diuji ketangguhan fisik dan mentalnya ketika dihadapkan pada jalan berkelok-kelok sejauh 1.000 km dengan permukaan aspal, kerikil, hingga pasir; tanjakan dengan elevasi total 19.000 mdpl. Peserta juga harus bertahan dari teriknya matahari silih berganti dengan hujan sepanjang perjalana, untuk mencapai garis finis dalam batas waktu 100 jam.

Boru Mccullagh, pesepeda ultra asal Inggris yang berhasil mencetak sejarah sebagai finisher pertama Lintang Flores dengan total waktu perjalanan 70 jam, menyampaikan sangat terpesona dengan keindahan medan pegununungan serta keramahan masyarakat Flores yang Ia temui sepanjang perjalanan.

“Sepanjang hari saya mendengar sapaan dan melihat senyuman dari warga yang saya temui, banyak orang asing menemani saya bahkan di tengah hujan dan di malam hari, beberapa pemotor maupun pengemudi truk bahkan memberikan pencahayaan tambahan selama berjam-jam untuk memastikan saya bisa berkendara dengan aman” ujar Boru Mccullagh.

“Saya juga tertarik untuk berpartisipasi di Lintang Flores karena adanya dukungan dari event ini untuk komunitas lokal di sini. Sebagian pendapatan dari lomba disumbangkan ke Komunitas Pencegahan Stunting untuk Anak Maumere” tegas Boru.