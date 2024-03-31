Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Final Spain Masters 2024, Ada 3 Wakil Indonesia

Sabar/Reza akan menghadapi ganda Malaysia di Final Spain Masters 2024 (Foto: PBSI)

LINK live streaming Final Spain Masters 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Indonesia menempatkan sebanyak tiga wakil ke partai puncak turnamen super300 kali ini.

Partai final akan berlangsung di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat atau tepatnya pukul 15.00 WIB.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan turun di partai pertama. Pada babak final nanti, Rinov/Pitha akan menghadapi ganda China, Chen Xing/Zhan Chi.

Rinov/Pitha diharapkan bisa membalaskan kekalahan mereka dari Xing/Zhan yang terjadi pada final Orleans Masters 2024 beberapa pekan lalu. Kala itu, pasangan Indonesia kalah usai bermain tiga game 21-16, 18-21 dan 15-21.

Selain Rinov/Pitha, wakil Indonesia lain yang akan berlaga di Final Spain Masters 2024 adalah pasangan dan putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cayaha Pratiwi.

Febriana/Amalia akan menantang unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. Kedua pasangan akan bermain di partai kedua.