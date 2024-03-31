Misi Balas Dendam Rinov/Pitha di Final Spain Masters 2024, Saksikan Aksinya Siang Ini Live Eksklusif di iNews

TIGA wakil Indonesia berhasil melaju ke partai final BWF Super 300 Spain Masters 2024. Laga final yang akan dilakoni Rinov Rivaldy cs itu akan digelar hari ini, Minggu (31/3/2024) di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol.

Wakil pertama yang memastikan diri lolos ke final datang dari sektor ganda campuran, lewat aksi Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Mereka yang tampil solid usai mengalahkan wakil India, B Sumeeth Reddy/Nelakurihi Sikki Reddy.

Ganda campuran peringkat 17 dunia itu memenangkan laga dua gim langsung dengan skor akhir 21-17 dan 21-12. Hari ini, Rinov/Pitha akan berusaha menaklukkan wakil China yang sempat mengalahkan mereka di Orleans Masters 2024 pada 17 Maret 2024, Cheng Xing/Zhang Chi.

Misi balas dendam wajib digaungkan Rinov/Pitha untuk bisa mengukir kenangan manis di Spain Masters 2024. Andai Rinov/Pitha berhasil revans atas pasangan China, keduanya bisa kembali merebut mahkota di Spain Masters setelah 2021 menyabet gelar juara.

Selanjutnya, ada wakil Indonesia juga di sektor ganda putri yang tampil impresif di babak semifinal Spain Masters 2024. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chia Hsin/Teng Chun Hsun, di semifinal. Sejak awal permainan, Ana/Tiwi sudah mengawali permainan dengan sangat baik.

Pasangan ranking 25 dunia itu melancarkan serangan demi serangan dengan sangat mulus. Hingga akhirnya, Febriana/Amalia menang dengan skor akhir 21-12 dan 21-7.