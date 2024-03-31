Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Misi Balas Dendam Rinov/Pitha di Final Spain Masters 2024, Saksikan Aksinya Siang Ini Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |09:14 WIB
Misi Balas Dendam Rinov/Pitha di Final Spain Masters 2024, Saksikan Aksinya Siang Ini Live Eksklusif di iNews
Saksikan final Spain Masters 2024 di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

TIGA wakil Indonesia berhasil melaju ke partai final BWF Super 300 Spain Masters 2024. Laga final yang akan dilakoni Rinov Rivaldy cs itu akan digelar hari ini, Minggu (31/3/2024) di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol.

Wakil pertama yang memastikan diri lolos ke final datang dari sektor ganda campuran, lewat aksi Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Mereka yang tampil solid usai mengalahkan wakil India, B Sumeeth Reddy/Nelakurihi Sikki Reddy.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Ganda campuran peringkat 17 dunia itu memenangkan laga dua gim langsung dengan skor akhir 21-17 dan 21-12. Hari ini, Rinov/Pitha akan berusaha menaklukkan wakil China yang sempat mengalahkan mereka di Orleans Masters 2024 pada 17 Maret 2024, Cheng Xing/Zhang Chi.

Misi balas dendam wajib digaungkan Rinov/Pitha untuk bisa mengukir kenangan manis di Spain Masters 2024. Andai Rinov/Pitha berhasil revans atas pasangan China, keduanya bisa kembali merebut mahkota di Spain Masters setelah 2021 menyabet gelar juara.

Selanjutnya, ada wakil Indonesia juga di sektor ganda putri yang tampil impresif di babak semifinal Spain Masters 2024. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chia Hsin/Teng Chun Hsun, di semifinal. Sejak awal permainan, Ana/Tiwi sudah mengawali permainan dengan sangat baik.

Pasangan ranking 25 dunia itu melancarkan serangan demi serangan dengan sangat mulus. Hingga akhirnya, Febriana/Amalia menang dengan skor akhir 21-12 dan 21-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991938/momen-tak-respek-pebulu-tangkis-china-ini-saat-lakukan-smash-headshot-ke-pitha-mentari-di-spain-masters-2024-LrDlhvnJNe.jpg
Momen Tak Respek Pebulu Tangkis China Ini saat Lakukan Smash Headshot ke Pitha Mentari di Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991901/momen-power-smash-463-kph-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-sukses-bungkam-pebulutangkis-malaysia-hingga-juara-ganda-putra-spain-masters-2024-hxF3AT1CFs.jpg
Momen Power Smash 463 KPH Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Sukses Bungkam Pebulutangkis Malaysia hingga Juara Ganda Putra Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2991836/idolai-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-mereka-pantas-jadi-panutan-lTLgeNGB3t.jpg
Idolai Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi: Mereka Pantas Jadi Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2991045/sempat-ingin-mundur-sabar-reza-tak-menyangka-bisa-juarai-spain-masters-2024-lI7ibD2PQz.jpg
Sempat Ingin Mundur, Sabar/Reza Tak Menyangka Bisa Juarai Spain Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/40/2990842/pintu-ke-olimpiade-2024-terbuka-usai-juara-spain-masters-rinov-rivaldy-pitha-mentari-tugas-belum-selesai-wIC1ND6XsC.jpg
Pintu ke Olimpiade 2024 Terbuka Usai Juara Spain Masters, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari: Tugas Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/40/2990704/juarai-spain-masters-2024-setelah-3-tahun-tanpa-gelar-ini-kata-rinov-pitha-rmKsCbuRNU.jpg
Juarai Spain Masters 2024 Setelah 3 Tahun Tanpa Gelar, Ini Kata Rinov/Pitha
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement