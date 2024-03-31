Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin yang Jadi Partner Dadakan di Piala Thomas 2020

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |10:45 WIB
Kisah Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin yang Jadi Partner Dadakan di Piala Thomas 2020
Mohammad Ahsan/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
KISAH Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin yang jadi partner dadakan di Piala Thomas 2020 akan diulas oleh Okezone. Salah satu ajang bulutangkis beregu terbesar, Piala Thomas dan Uber akan kembali digelar pada 2024 ini.

Dijadwalkan, turnamen Piala Thomas dan Uber 2024 akan berlangsung pada 27 April 2024 hingga 5 Mei 2024. Turnamen beregu ini akan digelar di China.

Mohammad Ahsan/Daniel Marthin

Berbicara soal Piala Thomas, Indonesia terakhir kali meraih gelar juara di kompetisi beregu ini pada 2020. Kala itu, tim Indonesia sukses memastikan gelar ke-14 setelah menaklukkan China dengan skor 3-0 di partai final.

Namun selain momen meraih juara yang sangat mengharukan, ada momen menarik lain yang terlihat dari tim Indonesia di Piala Thomas 2020. Hal itu terjadi saat Mohammad Ahsan mendadak berpasangan dengan Daniel Marthin.

Seperti diketahui, Mohammad Ahsan adalah pebulutangkis ganda putra senior yang berpasangan dengan Hendra Setiawan. Sebaliknya, Daniel Marthin kala itu adalah atlet yang baru naik ke level senior bersama dengan Leo Rolly Carnando.

Berpasangannya Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin kala itu terjadi di laga terakhir penyisihan grup saat Indonesia berhadapan dengan Taiwan. Pasangan Ahsan/Daniel ini turun di laga ganda kedua.

Di laga ganda pertama, Indonesia mengirimkan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka dianggap mampu mengalahkan ganda putra terbaik Taiwan, yakni Lee Yang/Wang Chi Lin, meski pada akhirnya harus kalah.

Pada laga ganda kedua, Indonesia memang otomatis harus mengirimkan pasangan yang berperingkat lebih rendah dari Fajar/Rian. Namun dalam kondisi itu, hanya ada Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang tersedia.

Halaman:
1 2
