Jadwal Siaran Langsung Final Spain Masters 2024: Indonesia di Ambang Juara Umum, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung final Spain Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri di ambang juara umum karena sukses meloloskan tiga wakilnya. Laga seru yang akan berlangsung di Centro Deportivo Municipal Gallur pada Minggu (31/3/2024) mulai pukul 15.00 WIB ini dapat disaksikan live di iNews.

Ya, ajang bulu tangkis dengan level Super 300, Spain Masters 2024, sudah mencapai partai puncak. Ada tiga wakil Indonesia yang berhasil lolos ke babak final.

Salah satunya adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Berstatus unggulan keenam, Rinov/Pitha melaju ke final usai mengalahkan wakil India, Reddy B Sumeeth/Reddy Sikki, di semifinal dengan skor 21-17 dan 21-12.

Di final, Rinov/Pitha akan melawan wakil China, Cheng Xing/Zhang Chi. Meski bukan unggulan dan juga terpaut ranking jauh, Cheng Xing/Zhang Chi perlu diwaspadai betul oleh Rinov/Pitha.

Pasalnya, secara rekor pertemuan, Rinov/Pitha kalah dari Cheng/Zhang. Keduanya tercatat sudah bertemu satu kali di final Orleans Master 2024. Hasilnya, Rinov/Pitha kalah dengan skor 21-16, 18-21, dan 15-21. Tentunya, Rinov/Pitha diharapkan bisa membalas kekalahan itu di final sore nanti.

Selain Rinov/Pitha, ada juga wakil Indonesia di sektor ganda putri yang berhasil menembus babak final Spain Masters 2024. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Di final, Febriana/Amalia akan menghadapi lawan berat, yakni Rin Iwagana/Kie Nakanishi (Jepang) yang berstatus unggulan pertama dalam ajang ini. Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- sendiri kalah secara rekor pertemuan dari Rin/Kie.

Kedua pasangan tersebut tercatat sudah pernah bertemu satu kali di babak 32 besar Kumamoto Masters Japan 2023. Hasilnya, Febriana/Amalia kalah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 11-21. Meski begitu, Febriana/Amalia tetap punya kans untuk menang.