Enea Bastianini Perlu Waspada, Fabio Quartararo Bisa Rebut Posisinya sebagai Pembalap Pabrikan Ducati

BOLOGNA – Pengamat MotoGP sekaligus mantan pembalap Michael Laverty mengingatkan Enea Bastianini untuk waspada terkait adanya peluang ia ditendang dari kursi pabrikan Ducati usai musim 2024. Pasalnya Laverty melihat ada banyak yang mengincar posisi Bastianini, termasuk pembalap Yamaha, Fabio Quartararo.

Ya, Quartararo disebut-sebut bisa beralih dari Yamaha ke Ducati di MotoGP 2025 mendatang. Alasannya sederhana, Quartararo berpeluang meninggalkan Yamaha jika tim pabrikan asal Jepang tersebut masih belum mampu memberikannya motor yang kompetitif.

Dengan status juara dunia MotoGP 2021, Quartararo jelas bakal dilirik Ducati jika memang ingin pindah tim. Hal itu jelas menjadi kabar buruk untuk Bastianini yang sampai saat ini belum ditawari kontrak baru.

Berbeda dengan rekannya, Francesco Bagnaia yang sudah diberikan kontrak baru, Bastianini sejauh ini masih perlu meyakinkan Ducati untuk terus menggunakan jasanya. Untuk itulah Laverty mengingatkan Bastianini untuk bersinar di MotoGP 2024.

“Kami tahu bahwa kontrak Fabio Quartararo (di Yamaha) akan segera berakhir. Kita semua juga tahu betapa inginnya Jorge Martin berada di tim pabrikan Ducati,” ujar Laverty, dikutip dari Crash, Minggu (31/3/2024).

“Enea yang malang kini temgah membangun kembali dan mengatur ulang dengan warna merah pabrik, tetapi semua orang sudah berada di ronde kedua, mengejar posisinya. Jadi dia tidak punya waktu untuk beradaptasi,,: tambahnya.