MotoGP 2024: Cara Pedro Acosta Mengendarai Motor Seperti Dewa!

FABIO di Giannantonio menganggap Pedro Acosta mengemudikan motornya seperti dewa. Sebab, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro menjadi guru bagi pembalap asal Spanyol tersebut.

Acosta memulai musim MotoGP 2024 dengan performa gemilang. Sebab, ia mampu finis ke sembilan di Qatar dan meraih podium ketiga di Portugal.

Hal tersebut membuat Acosta menempati posisi kelima di klasemen sementara dengan 28 poin. Ia tertinggal 32 angka dari Jorge Martin di tempat pertama.

Di Giannantonio menganggap Acosta mengendarai seperti seorang dewa. Ia menilai dukungan besar dari KTM membuat El Tiburon de Mazarron mampu tampil apik di dua seri awal MotoGP 2024.

"Sangat bagus, ia mengendarai motornya seperti dewa," puji Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Minggu (31/3/2024).

"Dia mengendarai motor dengan sangat baik bahkan di Moto2, sebagai pembalap Anda melihat hal-hal tertentu dan Anda memahami bahwa Anda memiliki keterampilan, kemudian dari KTM dia mendapat dukungan besar, yang seharusnya dimiliki oleh semua pemula," imbuh pria asal Italia itu.