HOME SPORTS MOTOGP

Brad Binder Angkat Topi untuk Performa Pedro Acosta di MotoGP Portugal 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |01:07 WIB
Brad Binder Angkat Topi untuk Performa Pedro Acosta di MotoGP Portugal 2024
Pedro Acosta (kanan) bersama Jorge Martin dan Enea Bastianini di podium MotoGP Portugal 2024 (Foto: Reuters)
PORTIMAO – Brad Binder (KTM Red Bull) mengakui kehebatan rider debutan GASGAS Tech3, Pedro Acosta, di MotoGP Portugal 2024. Binder bahkan angkat topi atas performa yang ditunjukkan Acosta pada balapan tersebut.

Acosta hanya butuh dua seri untuk meraih podium perdananya di MotoGP setelah juara Moto2 2023. Dia berhasil mendapatkannya setelah finis ketiga dalam balapan utama GP Portugal 2024 akhir pekan lalu.

Hebatnya lagi, rider berusia 19 tahun itu melakukan overtake yang luar biasa atas dua seniornya yang membela tim pabrikan KTM, Jack Miller dan Binder di lap-lap awal. Bahkan, dia kemudian menyalip dua juara dunia MotoGP, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, untuk merangsek ke posisi keempat memasuki fase akhir balapan.

Pada akhirnya, Acosta berhasil finis di peringkat ketiga di belakang Jorge Martin dan Enea Bastianini setelah Maverick Vinales terjatuh dua lap menjelang bubar. Yang lebih mencenangkannya lagi, dia unggul enam detik dari Binder, yang berada di belakangnya.

Oleh karena itu, Binder benar-benar takjub melihat kemampuan Acosta. Pembalap asal Afrika Selatan itu menilai rider berjuluk The Baby Shark itu memang pembalap yang benar-benar hebat dan punya kemampuan Istimewa.

“Saat dia menyalip saya, dia benar-benar terbang. Ini sungguh istimewa,” kata Binder dilansir dari Speedweek, Rabu (27/3/2024).

