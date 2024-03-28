Advertisement
Kisah Pedro Acosta, Bocah Ajaib Sukses Raih Podium MotoGP Portugal 2024 hingga Kalahkan Rekor sang Idola Valentino Rossi

Kisah Pedro Acosta, Bocah Ajaib Sukses Raih Podium MotoGP Portugal 2024 hingga Kalahkan Rekor sang Idola Valentino Rossi
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH Pedro Acosta, bocah ajaib sukses raih podium MotoGP Portugal 2024 hingga kalahkan rekor sang idola Valentino Rossi akan diulas dalam artikel ini. Acosta sendiri diketahui baru saja menjalani debutnya di kelas MotoGP pada musim 2024 ini.

Pada musim perdananya di kelas MotoGP, Acosta memang bisa langsung tampil moncer. Pada balapan perdananya bersama Red Bull GASGAS Tech3, pembalap asal Spanyol itu bisa langsung bersaing dengan para pembalap top di baris depan. Meski pada akhirnya, Acosta hanya finis di urutan kesembilan.

Pedro Acosta

Tetapi, pada balapan seri kedua yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada akhir pekan lalu, Acosta bisa membayar kegagalannya. Dia sukses merebut podium perdananya di MotoGP Portugal 2024 dengan finis di urutan ketiga.

Pencapaian manis Acosta itu membawanya mengukir catatan manis. Dia bahkan berhasil mengalahkan rekor sang idola, Valentino Rossi.

Saat ini, Acosta memegang peringkat tiga pembalap termuda yang merebut podium di MotoGP. Dia mengukir catatan itu di usia 19 tahun 304 hari.

1 2
