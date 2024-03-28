Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pertama Kalinya, Jepang Jadi Tuan Rumah Gelaran Formula E-Prix, Saksikan Sabtu 30 Maret 2024, Live di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:28 WIB
Pertama Kalinya, Jepang Jadi Tuan Rumah Gelaran Formula E-Prix, Saksikan Sabtu 30 Maret 2024, Live di iNews
Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim top dunia siap taklukkan Tokyo Street Circuit pada 30 Maret 2024 mendatang (Foto: iNews)
A
A
A

SETELAH menggelar seri sebelumnya di Sao Paulo,Brazil. Kejuaraan mobil balap listrik kursi tunggal tahunan Formula E kembali digelar untuk pertama kalinya di Tokyo, Jepang. Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim top dunia siap taklukan Tokyo Street Circuit, pada 30 Maret 2024.

Pembalap tim Mclaren, Sam Bird menjadi juara di Formula Sao Paulo, Brazil. Dalam balapan selama 34 lap itu, pembalap mobil profesional asal Britania Raya tersebut berjuang sangat keras untuk meraih podium tertinggi. Ia baru memastikan kemenangannya di lap terakhir menjelang finis setelah berhasil menyalip Jaguar, Mitch Evans.

Selanjutnya, melengkapi peraih podium Formula E-Prix Formula Sao Paulo, Brazil, posisi ketiga ditempati pembalap tim Nissan, Oliver Rowland, pembalap asal Inggris ini berhasil menyalip dua pembalap sekaligus Pascal Wehrlein (Porsche) dan Jake Dennis (Andretti) yang harus puas finis dengan menempati posisi keempat dan lima menjelang finis.

Lantas, penasaran bagaimana keseruan para pembalap top dunia menguji adrenalin di kejuaraan Formula E di Tokyo nanti. Dan mampukah Sam Bird Menaklukan Tokyo E-Prix untuk kembali menjadi Juara?

Saksikan balapan tahunan dari kejuaraan mobil listrik kursi tunggal Gen3 Formula E World Championship 2024 Tokyo E-Prix, Qualification, pukul 08.00 WIB dan Race, pukul 12.00 WIB, LIve hanya di iNews.

#FormulaEPrix2024 #TokyoStreetCircuit #Formula E World Championship 2024 Tokyo EPrix #iNewsSports

(Admiraldy Eka Saputra)

Telusuri berita Sport lainnya
