HOME SPORTS NETTING

Hasil Spain Masters 2024: Putri KW Terhenti di 16 Besar Usai Kalah dari Wakil Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:24 WIB
Hasil Spain Masters 2024: Putri KW Terhenti di 16 Besar Usai Kalah dari Wakil Thailand
Putri KW terhenti di 16 besar Spain Masters 2024 (Foto: PBSI)
MADRID – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (KW). terhenti di babak 16 besar Spain Masters 2024. Putri KW kalah dari wakil Thailand, Pornpawee Chochuwong dua game langsung dengan 14-21 dan 20-22.

Putri KW memulai laga dengan baik pada duel yang berlangsung di Centro Deportivo Municipal Gallur, Kamis (28/3/2024) sore WIB. Namun begitu, Chochuwong memberikan perlawanan sehingga kejar-kejaran poin pun tersaji.

Chochuwong mampu keluar dari tekanan hingga unggul 9-7 atas Putri KW. Sampai akhirnya, pemain ranking 18 dunia asal Thailand itu unggul 11-8 di interval gim pertama.

Usai interval, Putri KW mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Alih-alih membalikan keadaan, pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu justru semakin tertinggal cukup jauh dari Chochuwong dengan skor 13-18. Alhasil, Putri KW harus mengakui ketangguhan dari utusan Thailand dengan skor kekalahan 14-21.

Di gim kedua, Putri KW memulainya sangat baik dengan unggul 5-1. Tapi Chochuwong berhasil mengejar ketertinggalannya sehingga berbalik unggul 7-6. Kejar-kejaran angka pun tersaji setelah itu.

Putri KW akhirnya sukses berbalik unggul di interval gim kedua dengan skor 11-8. Usai interval, dia mampu memperlebar keunggulannya menjadi 16-12. Tapi secara mengejutkan Chochuwong mampu menyamakan skor menjadi 16-16.

Telusuri berita Sport lainnya
