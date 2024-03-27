Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Berharap Ditemani Bagas Maulana/Shohibul Fikri di Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:58 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Berharap Ditemani Bagas Maulana/Shohibul Fikri di Olimpiade Paris 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, berharap bisa ditemani Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab dengan begitu, mereka bisa membagi beban dan ekspektasi yang ada jika ada dua ganda putra Tim Merah-Putih di ajang empat tahunan itu.

Seperti diketahui, Fajar/Rian sudah mengamankan tiket ke Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka menjuarai All England 2024 dua pekan lalu.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Titel turnamen Super 1000 tersebut membuat mereka mendapatkan banyak tambahan poin di klasemen Race to Olympic 2024 dengan raihan 80,149 poin di urutan ketujuh. Alhasil, mereka dipastikan tak akan terlempar dari posisi delapan besar.

Saat ini, hanya tersisa Bagas/Fikri, ganda putra Indonesia yang masih punya peluang lolos ke Paris 2024. Mereka berada di ururtan sembilan dengan selisih sekira 2.000 poin dari duet China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, yang duduk di peringkat delapan.

Oleh karena itu, Fajri -sebutan Fajar/Rian- berharap Bagas/Fikri bisa menyusul mereka tampil di Paris 2024. Pasalnya, keberadaan sang junior bakal bisa mengurangi beban mereka sebagai salah satu yang diharapkan bisa meraih prestasi di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

"Ya pastinya pengennya ada temennya (di Paris 2024). Kalau misalkan sendiri tuh kayak bebannya terlalu berat banget gitulah," kata Rian kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Halaman:
1 2
