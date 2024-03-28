Marcus Gideon Pensiun, Ricky Subagja Setuju Adakan Acara Perpisahan Khusus

JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja, setuju memberikan acara khusus kepada Marcus Fernaldi Gideon yang baru saja memutuskan pensiun. Menurutnya, acara tersebut penting untuk memberi apresiasi kepada Marcus.

Sebagaimana diketahui, Marcus telah memutuskan pensiun tepat di hari ulang tahunnya yakni 9 Maret 2024. Keputusan tersebut pun diumumkan langsung oleh Marcus melalui akun Instagram pribadinya.

Karena itu, PBSI yang masih menaungi Marcus saat itu belum mendapat surat pengunduran diri. Namun, kini PBSI sudah menerima surat pengunduran diri dari Marcus dan akan menyikapi hal tersebut.

Sementara tentang acara khusus, Ricky menyetujui untuk memberikan momen perpisahan Marcus kepada para pencinta bulu tangkis. Meski belum direncanakan, ia sepakat menyiapkan acara sebagai bentuk apresiasi.

Terlebih, Marcus pernah berprestasi secara gemilang bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo di ganda putra. Mereka pernah menempati peringkat satu dunia selama hampir lima tahun dan tampil mendominasi.