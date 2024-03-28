Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Yakin Senggolan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 Sebetulnya Bisa Dihindari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:17 WIB
Jorge Lorenzo Yakin Senggolan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 Sebetulnya Bisa Dihindari
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersenggolan di MotoGP Portugal 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JORGE Lorenzo buka suara soal insiden senggolan antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024. Ia memuji keputusan FIM MotoGP Stewards yang tidak memberikan hukuman.

Senggolan antara Marquez dengan Bagnaia terjadi pada putaran 23 dari 25 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya saat itu tengah memperebutkan posisi lima.

Marc Marquez bersenggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)

Marquez awalnya hendak mendahului Bagnaia dari sisi dalam tikungan. Namun, The Baby Alien kemudian sedikit keluar jalur dan Pecco mencoba kembali membalas manuver.

Sayangnya, keputusan Bagnaia itu malah berakibat fatal bagi keduanya. Senggolan itu menyebabkan sang juara dunia bertahan gagal finis. Sementara, Marquez bisa melanjutkan balapan dan finis di posisi 16.

Lorenzo menyatakan Marquez tidak bersalah dalam insiden itu. Jika harus menunjuk jari, maka Bagnaia layak untuk disalahkan.

"Saya pikir Marc tidak bersalah. Seseorang ketika menyalip yang lain, tidak memiliki pandangan utuh akan apa yang terjadi. Justru, yang ada di belakang, dalam hal ini Bagnaia, bisa melihat keinginan Marquez kembali ke jalurnya," terang Lorenzo, mengutip dari Crash, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement