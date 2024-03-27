Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Max Biaggi: Tidak Ada yang Salah dalam Insiden Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |11:32 WIB
Max Biaggi: Tidak Ada yang Salah dalam Insiden Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat insiden di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

ROMA - Legenda balap MotoGP, Max Biaggi, menilai tak ada yang salah dalam insiden yang melibatkan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu. Menurutnya, kedua pembalap tidak ada yang berniat menjatuhkan pada momen tersebut.

Sebuah kecelakaan yang melibatkan dua juara dunia MotoGP itu terjadi dalam balapan utama GP Portugal 2024. Marquez dan Bagnaia terjatuh di Tikungan 2 saat balapan tersisa beberapa lap lagi.

Sebelumnya, The Baby Alien -julukan Marc- berhasil menyalip Bagnaia di Tikungan 1 dan naik ke posisi empat. Kemudian, sang juara bertahan langsung mencoba kembali merebut tempatnya lagi dengan masuk dari bagian dalam tikungan yang akhirnya justru membuat Marc menabraknya dari arah luar.

Biaggi pun melihat bahwa insiden tersebut murni merupakan kecelakaan balap. Keduanya tidak ada yang mau mengalah dan tak ada niat untuk menjegal satu sama lain.

"Gagasan yang saya miliki adalah bahwa itu adalah kecelakaan balap dan tidak ada niat, baik di satu sisi maupun di sisi lain," kata Biaggi dilansir dari Motosan, Rabu (28/3/2024).

“Marc mencoba menyalip di tikungan kiri itu dan mengejutkan Pecco yang, menurut saya, melakukan umpan silang dengan baik karena siapa pun akan melakukannya untuk mencoba kembali unggul," tambahnya.

Halaman:
1 2
