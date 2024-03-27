Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Tak Puas Hanya Finis Ketujuh di MotoGP Portugal 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |10:59 WIB
Fabio Quartararo Tak Puas Hanya Finis Ketujuh di MotoGP Portugal 2024
Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
PORTIMAO - Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mulai menunjukkan peningkatan di MotoGP Portugal 2024. El Diablo -julukan Quartararo- finis ketujuh pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 kemarin.

Finis ketujuh jelas menjadi sinyal bagus dari penampilan Quartararo. Namun, rider asal Prancis itu berharap dirinya bisa menyelesaikan balapan di posisi yang lebih baik.

“Tempat ketujuh terdengar lebih baik dari yang sebenarnya. Sejujurnya, saya berharap lebih. Banyak hal berjalan baik dalam sprint kemarin dan saya melihat diri saya semakin dekat dengan orang-orang di depan saya hari ini. Itu sebabnya saya tidak terlalu senang dengan kesenjangan yang besar," ujar Quatararo dilansir dari laman Speedweek.

“Sebenarnya, menurut saya, kita tidak mempunyai satu masalah besar, tapi banyak masalah kecil. Itu sedikit dari segalanya. Pegangan belakang, elektronik, aerodinamis, kombinasi beberapa hal,"

Pada kesempatan yang sama, Quatararo juga menyebut tidak adanya tim satelit juga menjadi salah satu faktor yang membuat Yamaha sulit berkembang. Pabrikan asal Jepang itu hanya memiliki dua motor yang menjadi acuan mereka di kelas utama

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
