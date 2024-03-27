Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai All England 2024, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Langsung Digenjot Latihan Fisik dengan Keras

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |13:07 WIB
Usai All England 2024, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Langsung Digenjot Latihan Fisik dengan Keras
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlatih di pelatnas. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Dua pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, langsung digenjot latihan fisik usai menorehkan prestasi gemilang di All England 2024. Kedua pemain tunggal putra itu terus berlatih untuk mempersiapkan diri tampil di turnamen terdekat.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (27/3/2024) pagi WIB, Jonatan dan Ginting digenjot latihan fisik oleh sang pelatih, Irwansyah. Selain itu, Analis Performa Tim Olimpiade PBSI, Moh Nanang Hilmawan, pun turut memantau langsung.

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

(Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)

Dalam sesi latihan itu, Jojo -sapaan Jonatan- terlihat lebih dulu melakukan latihan dengan mengangkat bola beban berwarna hitam sambil melangkahi gawang kecil berbentuk peralon. Setelah itu, gantian Ginting yang melakukannya.

Kedua pemain itu tampak sangat lelah melakukannya. Mereka sesekali berteriak untuk melepaskan rasa lelah.

Kemudian, bola hitam yang berat itu mereka lemparkan masing-masing ke atas berkali-kali. Latihan itu tak kalah beratnya hingga membuat Jojo dan Ginting terbaring kelelahan di atas lapangan setelah melakukannya.

Selepas itu, Anthony Ginting dan Jonatan Christie juga bergantian melompat-lompat dengan tali yang diikatkan dengan menyilang ke bagian kaki dan tangan mereka.

Jonatan dan Ginting pun melakukan peregangan setelah selesai melakukan satu putaran latihan tersebut sebelum kemudian melakukannnya lagi. Mereka benar-benar nampak berlatih mati-matian dengan semangat yang luar biasa.

