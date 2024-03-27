Marc Marquez Beberkan Penyebab Tak Bisa Kuasai Motor Ducati Secepat saat Dirinya Taklukkan Honda

PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez membeberkan penyebab dirinya tak bisa menguasai motor Desmosedici secepat saat dirinya menaklukkan Honda. Menurut pemaparan Marquez, sewaktu di Honda ia masih muda jadi lebih cepat mempelajari hal baru saat naik ke kelas MotoGP.

Marquez juga menilai saat dirinya naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam, ia bisa cepat memahami motor RC213V lantaran tak memiliki kebiasaan yang bisa menghalangi proses beradaptasi. Sehingga tidak heran, Marquez berhasil dengan cepat menaklukkan motor Honda.

Terbukti hanya butuh dua balapan saja untuk Marquez yang baru debut untuk bisa meraih kemenangan perdananya di kelas MotoGP pada 2013 silam. Kala itu tepatnya Marquez yang finis ketiga di MotoGP Qatar 2013, berhasil menang di MotoGP Amerika Serikat 2013.

Marquez yang dengan mudah mempelajari motor Honda karena faktor masih muda dan belum ada habit mengendarai motor MotoGP, pun sukses menjadi juara di tahun debutnya pada kelas primer tersebut.

Namun, kini nyatanya Marquez masih kesulitan untuk menaklukkan motor Ducati. Dari dua balapan MotoGP 2024 yang sudah berlangsung, Marquez belum mampu finis podium meski sejatinya tampil kompetitif.

Tentu semua itu karena faktor umur dan Marquez yang masih memiliki kebiasaan saat masih mengendarai motor Honda. Marquez sudah 11 tahun di Honda sebelum pindah ke tim satelit Ducati tersebut.