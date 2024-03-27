Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jose Mourinho Nilai MotoGP Lebih Baik dari F1, Miguel Oliveira: Dia Menyukai Balapan Motor!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |00:00 WIB
Jose Mourinho Nilai MotoGP Lebih Baik dari F1, Miguel Oliveira: Dia Menyukai Balapan Motor!
Pelatih top dunia, Jose Mourinho hadir di balapan MotoGP Portugal 2024. (Foto: Instagram/josemourinho)
PORTIMAO – Pelatih sepakbola asal Portugal, Jose Mourinho menilai ajang balap MotoGP lebih baik dari Formula One (F1). Pernyataan Mourinho itu diungkapkan oleh pembalap Trackhouse, Miguel Oliveira yang bertemu mantan pelatih Real Madrid tersebut saat di MotoGP Portugal 2024.

Ya, Mourinho hadir lansung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal untuk menyaksikan seri kedua dari MotoGP 2024 pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Dalam balapan itu, Oliveira pun senang bisa berjumpa Mourinho, sesama pria yang asli dari Portugal.

Bermain di negara sendiri ternyata tidak mudah untuk Oliveira. Memulai balapan dari posisi 15, Oliveira berhasil finis di posisi sembilan dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu. Hasil tersebut merupakan pencapaian terbaiknya di musim ini.

Yang lebih menggembirakannya lagi, pembalap berusia 29 tahun itu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Portugal sepanjang akhir pekan. Namanya selalu diteriakkan dengan atribut-atribut nomor 88 miliknya sangat sering terlihat di tribun penonton.

Oliveira pun sampai tak bisa melukiskan perasaannya setelah memperoleh dukungan yang luar biasa saat tampil di tanah kelahirannya sendiri. Bahkan, dia merasa cukup tertekan harus tampil apik di depan publiknya sendiri seperti berada dalam posisi jalur perebutan gelar juara.

Jose Mourinho di MotoGP Portugal 2024

“Akhir pekan ini sungguh luar biasa! Saya hanya pernah melihat ini dengan satu pembalap di masa lalu dan dia sudah pensiun. Saya pikir Anda semua tahu siapa yang saya maksud dengan itu. Sungguh luar biasa ketika seluruh negara mendukung Anda. Saya tidak dapat menggambarkan perasaannya,” kata Oliveira dilansir dari Speedweek, Rabu (27/3/2024).

“Tapi itu juga menciptakan tekanan ketika semua orang meneriakkan nama Anda. Tapi tidak apa-apa, karena pertarungan memperebutkan gelar juara dunia tidak berarti tekanan apa pun bagi saya, kecuali Anda berlomba di sini, di Portugal,” tambahnya.

Halaman:
1 2
