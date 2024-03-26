Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Maverick Vinales Jatuh Dramatis di Lap Akhir MotoGP Portugal 2024 hingga Gagal Naik Podium

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |10:57 WIB
Penyebab Maverick Vinales Jatuh Dramatis di Lap Akhir MotoGP Portugal 2024 hingga Gagal Naik Podium
Maverick Vinales jatuh di MotoGP Portugal 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB Maverick Vinales jatuh dramatis di lap terakhir MotoGP Portugal 2024 hingga membuatnya gagal naik podium terungkap. Pembalap Aprilia Racing itu menyebut insiden tersebut terjadi karena motornya mengalami masalah yang mana dirinya tak bisa memindahkan gigi kelima ke posisi keenam.

Vinales mengawali akhir pekan MotoGP Porutgal 2024 dengan sangat luar biasa. Dia mengamankan start di posisi kedua dan kemudian berhasil memenangkan balapan sprint, yang merupakan kemenangan pertamanya bersama tim pabrikan Aprilia sejak pindah pada akhir musim 2021.

Maverick Vinales

Sayangnya, Top Gun -julukan Vinales- pada akhirnya pulang dari Sirkuit Algerve dengan tanpa poin dari balapan utama. Sebab, setelah berada di posisi kedua di belakang Jorge Martin sepanjang balapan, dia malah terjatuh di tikungan 1 ketika balapan menyisakan dua lap lagi.

Sebelum terjatuh, Vinales tampak mengangkat kaki kanannya ketika melewati trek lurus di garis start hingga kemudian disalip oleh Enea Bastianini. Pembalap asal Spanyol itu pun menceritakan bagaimana kejadian nahas itu berawal dan bisa menimpa dirinya.

“Saat saya berada di lintasan lurus di tanjakan, saya mencoba memasang gigi keenam, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, motor saya tiba-tiba berhenti,” kata Vinales dilansir dari Speedweek, Selasa (26/3/2024).

“Hal ini menyebabkan mesin masuk ke rev limiter. Saya kemudian menjulurkan kaki saya untuk menunjukkan kepada Bastianini bahwa saya punya masalah dengan sepeda motor saya,” tambahnya.

“Kemudian, saya mencoba lagi untuk menggunakan gigi keenam. Nantinya saya ingin pindah ke gigi dua. Dan saat saya injak gas, gigi tiba-tiba masuk dan saya langsung terjatuh,” tuturnya.

Vinales pun sangat menyayangkan kecelakaan yang dialaminya dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024. Dia juga mengaku merasa sakit setelah terjatuh, tetapi beruntung balapan selanjutnya baru bergulir tiga pekan lagi sehingga dia punya banyak waktu untuk memulihkan diri.

“Saya sedikit kesakitan, tapi tidak apa-apa. Saya sekarang punya waktu tiga minggu untuk pulih. Tapi sayang sekali, saya ingin berkendara lagi besok dengan perasaan ini,” jelas rider berusia 29 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement