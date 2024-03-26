Ini Strategi Jorge Martin saat Menangkan MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin senang taktiknya di MotoGP Portugal 2024 berjalan lancar hingga ia pun sukses memenangkan balapan di Sirkuit Algarve, Portimao tersebut. Menurut Martin, salah satu strateginya saat itu adalah mencoba mempertahankan jarak dengan dua pembalap yang berada tepat di belakangnya.

Sebagai informasi, Jorge Martin memulai balapan dari posisi ketiga di MotoGP Portugal 2024, Minggu (24/3/2024) malam WIB. Namun, pembalap berpaspor Spanyol itu langsung melesat ke posisi pertama sejak awal balapan.

Martin berhasil mengasapi Enea Bastianini (Ducati Lenovo), dan Maverick Vinales (Aprilia Racing). Ketiga pembalap itu konsisten berada di tempatnya masing-masing menjelang balapan selesai. Namun, Vinales kecelakaan pada akhir-akhir balapan.

Akibatnya, Vinales tidak bisa melanjutkan balapan dan posisinya tergantikan oleh Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3). Di sisi lain, Martin berhasil memenangkan balapan MotoGP pertamanya sejak seri Thailand pada Oktober 2023.

“Itulah yang harus kami lakukan, menang lagi pada hari Minggu. Saya sedikit ragu, karena akhir-akhir ini saya sangat cepat di hari Sabtu, tapi di hari Minggu, saya belum pernah menang lagi sejak Thailand. Tapi menurut saya itu adalah kemenangan yang sangat matang di trek di mana saya hampir kehilangan segalanya,” ujar Martin dilansir dari Motosan, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Martinator -julukan Jorge Martin- juga mengungkapkan strateginya untuk meraih kemenangan. Runner Up MotoGP 2024 itu mengatakan, dia hanya berupaya keras untuk mempertahankan jarak dari Bastianini dan Vinales hingga akhir balapan.