Jorge Martin Akui Senggolan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Untungkan Dirinya di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO - Jorge Martin menyebut insiden senggolan antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2024 menguntungkan baginya. Sebab, ia tidak perlu khawatir dengan ancaman kedua pembalap itu lagi.

Pembalap tim Pramac Ducati itu berhasil mengunci kemenangan di MotoGP Portugal 2024. Martin meraih kemenangan di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal, pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB.

Kemenangan manis ini merupakan buah dari konsistensi performa Martin sejak awal balapan. Memulai balapan dari posisi ketiga, Martinator langsung melesat ke posisi pertama dan konsisten hingga garis finis.

Sebelum mencapai finis, sempat ada insiden senggolan yang melibatkan Bagnaia dan Marquez. Kedua pembalap itu bersenggolan dan terjatuh di tikungan kelima pada lap ke-23 MotoGP Portugal 2024.

Akibatnya, Marquez harus puas finis di urutan ke-16, sementara Bagnaia dinyatakan gagal menyelesaikan balapan. Martin kemudian memberikan pandangannya mengenai insiden tersebut.

“Sulit. Di momen seperti ini, dengan beberapa lap tersisa, Anda selalu berusaha melakukan serangan balik ketika melihat pembalap yang menyalip Anda melaju jauh,” kata Martin dinukil dari Speedweek, Senin (25/3/2024).