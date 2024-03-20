4 Negara yang Punya Seni Bela Diri Pencak Silat Selain Indonesia, Nomor 1 Negara Tetangga!

4 negara yang punya seni bela diri pencak silat selain Indonesia menarik diulas. Salah satunya ada negara tetangga, Malaysia.

Seperti diketahui, pencak silat merupakan seni olahraga bela diri asli Indonesia. Bela diri ini telah ada sejak berabad-abad lalu. Bahkan, silat menjadi salah satu kemampuan yang digunakan masyarakat untuk melawan penjajah di masa lampau.

Seiring berjalannya waktu, pencak silat terus mengalami perkembangan. Ratusan perguruan silat pun didirikan. Ada Persaudaraan Setia Hati Terate, Merpati Putih, Pagar Nusa, Tapak Suci, dan masih banyak yang lainnya.

Bukan hanya di Indonesia, pencak silat juga perlahan menyebar ke berbagai negara di Asia Tenggara hingga bahkan dunia. Sebagian besar menerapkan aliran yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, ini merupakan cabang dari perguruan di Tanah Air. Namun, beberapa lainnya memiliki nama sendiri dan alirannya sendiri.

Berikut adalah 4 negara yang memiliki seni bela diri pencak silat selain Indonesia.

4. Filipina

Filipina merupakan negara yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. Di negara ini, pencak silat dikenal dengan istilah bersilat.

Pada sumber yang lain, Filipina juga mewarisi beladiri sejenis pencak silat yang diberi nama Sundang Majapahit. Bela diri ini diperkenalkan berabad-abad lalu oleh salah satu petinggi kerajaan Majapahit, Mahesa Anabrang.

3. Thailand

Thailand juga memiliki seni bela diri pencak silatnya sendiri. Di Negeri Gajah Putih ini, pencak silat kerap disebut bersilat. Bahkan, negara ini memiliki sebuah aliran yang disebut dengan istilah Silat Pattani.

Silat Pattani kerap disebut juga dengan istilah silat tua karena dianggap sebagai silat Melayu paling tua. Selain itu, ada pula yang menyebutnya dengan istilah silat tua Yawi.