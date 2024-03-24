Breaking News: Setelah All England 2024, Indonesia Juara Umum Swiss Open 2024!

INDONESIA menjadi juara umum di ajang Swiss Open 2024. Satu gelar juara dan dua runner-up berhasil didapat wakil Merah-Putih pada turneman level Super300 kali ini.

Ya, Indonesia meloloskan tiga wakil ke babak final Swiss Open 2024. Pertama ada pasangan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Bagas/Fikri menghadapi ganda asal Inggris, Bane Lane/Sean Vendy di partai puncak. Sayang, pasangan Indonesia harus puas menjadi runner-up usai bermain ketat dua game dengan 22-24 dan 26-28.

Wakil Indonesia lain yang melangkah ke Final Swiss Open 2024 adalah pasangan ganda putri, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari. Ribka/Lanny melangkah ke final usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ribka/Lanny sukses melanjutkan tren positif mereka di partai final. Mereka berhasil mengatasi pasangan asal Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching lewat permainan tiga game 13-21, 21-16 dan 21-8.

Terakhir ada Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri sebagai wakil Indonesia di Final Swiss Open 2024. Gregoria menantang unggulan pertama asal Spanyol, Carolina Marin.