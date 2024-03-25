Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Akui Finis Runner-up Jadi Hasil Terbaik yang Bisa Diraihnya di MotoGP Portugal 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:15 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Akui Finis Runner-up Jadi Hasil Terbaik yang Bisa Diraihnya di MotoGP Portugal 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini. (Foto: Reuters)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini tak menyesali gagal memenangkan MotoGP Portugal 2024. Sebab baginya finis runner-up menjadi hasil terbaik yang bisa diraihnya lantaran Bastianini menilai sulit mengejar Jorge Martin yang memenangkan seri kedua MotoGP 2024 tersebut.

Ya, Enea Bastianini berhasil meraih podium kedua di Algarve International Circuit, Portugal pada Minggu (24/3/2024). Hal tersebut didapatkan, setelah Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang mengalami masalah di motornya saat lap terakhir.

Bestia -julukan Enea Bastianini- pun sukses menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan 39 poin. Ia tertinggal 21 angka dari Jorge Martin (Prima Pramac Racing) yang sedang memimpin klasemen.

Meski mendapatkan podium kedua, tetapi Enea Bastianini merasa puas dengan apa yang diraihnya. Ia menilai sudah membayar kesalahan yang dibuatnya saat menempati posisi kelima di MotoGP Qatar 2024.

Enea Bastianini

“Ini merupakan balapan yang sangat hebat bagi saya, dari kesalahan besar yang dilakukan kemarin, penting untuk mendapatkan hasil yang bagus hari ini," kata Enea Bastianini dikutip dari Crash, Minggu (25/3/2024).

Enea Bastianini mengaku sulit untuk memikirkan kemenangan di MotoGP Portugal 2024, karena berada di belakang Maverick Vinales dan Jorge Martin menempati posisi terdepan. Bahkan, ia mengaku mustahil untuk bisa mendapatkan kemenangan karena berada di posisi ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement