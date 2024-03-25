Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Akui Finis Runner-up Jadi Hasil Terbaik yang Bisa Diraihnya di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini tak menyesali gagal memenangkan MotoGP Portugal 2024. Sebab baginya finis runner-up menjadi hasil terbaik yang bisa diraihnya lantaran Bastianini menilai sulit mengejar Jorge Martin yang memenangkan seri kedua MotoGP 2024 tersebut.

Ya, Enea Bastianini berhasil meraih podium kedua di Algarve International Circuit, Portugal pada Minggu (24/3/2024). Hal tersebut didapatkan, setelah Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang mengalami masalah di motornya saat lap terakhir.

Bestia -julukan Enea Bastianini- pun sukses menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan 39 poin. Ia tertinggal 21 angka dari Jorge Martin (Prima Pramac Racing) yang sedang memimpin klasemen.

Meski mendapatkan podium kedua, tetapi Enea Bastianini merasa puas dengan apa yang diraihnya. Ia menilai sudah membayar kesalahan yang dibuatnya saat menempati posisi kelima di MotoGP Qatar 2024.

“Ini merupakan balapan yang sangat hebat bagi saya, dari kesalahan besar yang dilakukan kemarin, penting untuk mendapatkan hasil yang bagus hari ini," kata Enea Bastianini dikutip dari Crash, Minggu (25/3/2024).

Enea Bastianini mengaku sulit untuk memikirkan kemenangan di MotoGP Portugal 2024, karena berada di belakang Maverick Vinales dan Jorge Martin menempati posisi terdepan. Bahkan, ia mengaku mustahil untuk bisa mendapatkan kemenangan karena berada di posisi ketiga.